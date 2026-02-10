¿Cómo se veía Hernán Cortés a los 32 años? Descendientes donan retrato inédito al Castillo de Chapultepec

El Museo Nacional de Historia (MNH), ubicado en el emblemático Castillo de Chapultepec, ha sumado a su acervo una pieza de gran valor histórico: un retrato de Hernán Cortés .

Esta pintura fue entregada al patrimonio nacional gracias a la donación de la familia Pignatelli Aragona Cortéz, descendientes directos del capitán español, quienes custodiaron la obra por generaciones en su colección privada.

El @Museodehistoria, Castillo de Chapultepec, incorpora a su acervo un retrato de Hernán Cortés



La pintura donada por la familia Pignatelli Aragona Cortéz, descendiente del explorador español, se encuentra en la primera sala





¿Cómo se veía Hernán Cortés a los 32 años?

A diferencia de otras imágenes donde se le ve de edad avanzada, este óleo presenta a un Cortés en su "mediana madurez". En el cuadro, el conquistador aparece con aproximadamente 32 años, una etapa de su vida marcada por la audacia militar y la fundación de los primeros ayuntamientos en lo que hoy es México.

La pintura permite observar sus rasgos antes de que el peso del poder político y las batallas finales marcaran su semblante definitivo.

Hernán Cortés y su escudo de armas

Uno de los detalles más importantes de la pintura es el escudo de armas que aparece en una esquina. Este emblema le fue otorgado por el rey Carlos I en marzo de 1525 como parte del Marquesado del Valle de Oaxaca.

El diseño es impactante y polémico: muestra la corona de Moctezuma por encima de las de Cuitláhuac y Cuauhtémoc, rodeada por las cabezas encadenadas de siete señores de pueblos como Tlatelolco, Texcoco y Xochimilco.

El Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec incorporó a su acervo esta pintura de Hernán Cortés, donada en febrero de 2024 por la familia Pignatelli Aragona Cortéz, descendiente del explorador español. En ella, Cortés aparece retratado con alrededor de 32 años





Descendientes de Hernán Cortés donaron la pintura

Durante décadas, este cuadro fue una leyenda familiar que Ascanio Pignatelli vio en su casa desde niño. Al decidir donarlo al Castillo de Chapultepec, la familia busca que la obra trascienda el ámbito privado y ayude al pueblo mexicano a entender su propio origen.

El camino de la reconciliación histórica

La entrega de este retrato es parte de un esfuerzo mayor por sanar las heridas del pasado. Miguel Gleason, gestor de la donación, recordó que este acto nació tras un encuentro simbólico en 2019 entre descendientes de Cortés y Moctezuma II.

El objetivo es usar estos objetos históricos como puentes para que los mexicanos de hoy puedan mirar su historia sin prejuicios, entendiendo los claroscuros de quienes formaron la nación.

¿Dónde pondrán el retrato inédito de Hernán Cortés?

La pintura será la pieza central en la sala titulada "Dos continentes aislados". Según los expertos del INAH, la obra podría ser una copia de un original de cuerpo completo que se encontraba en el Hospital de Jesús, lugar donde descansan los restos del conquistador.