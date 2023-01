Posible negligencia en atención a hermanos con rabia de Oaxaca

La Comisión de Arbitraje Médico en el Estado de Oaxaca investiga la presunta negligencia médica en el caso de los tres hermanos mordidos por murciélago y que se contagiaron de rabia en la comunidad de Palo de Lima en la Sierra Sur, dos de ellos fallecidos.

“Este caso de los niños pudo haberse evitado con un tratamiento oportuno, no estaríamos ahorita hablando de lo que sucedió si no que a lo mejor hubiesen hecho su trabajo los compañeros del sector salud sin ningún problema y no estuviéramos avocados a buscar tantas vacunas para el ganado pra las otras cosas que, en un momento dado estamos desviando a lo mejor el recurso cuando pudo haberse prevenido con una buena atención oportuna, un diagnóstico oportuno y un tratamiento oportuno”, explicó Alberto Vásquez, presidente de la Comisión Estatal De Arbitraje Médico.

Explicó que los delitos que se investigan son: Omisión, negligencia e impericia por parte del personal médico respondiente a este caso. Mencionó que de acuerdo a lo narrado por los padres existen varios vicios por omisión, al no canalizar en tiempo y forma a los menores de edad ya que dijo, pese a los síntomas los niños fueron enviados de regreso a su hogar solo con antibióticos.