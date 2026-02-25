El Metro de la Ciudad de México (CDMX) cuenta con una opción que permite a los usuarios recuperar objetos perdidos y solo basta con un mensaje de WhatsApp desde algún celular para preguntar si alguna pertenencia tuya fue resguardada.

Viajar en el Metro de la CDMX puede ser tan caótico que, con las prisas o por descuido, las pertenencias de los usuarios suelen ser olvidadas en los asientos de los trenes o incluso en los andenes a la hora de subir o najar.

WhatsApp para recuperar objetos perdidos en el Metro de CDMX

En el Sistema de Transporte Colectivo (STC) existe un área especial para recuperar objetos extraviados, pero ¿cómo poder pedirlos? Ahora basta un mensaje de WhatsApp para comenzar la devolución.

El número de contacto de WhatsApp es el 55-4323-5284, en el que te atenderán de lunes a viernes en un horario de 5:00 a 12:00 horas am.

Los sábados, el horario de atención es de 6:00 a 12:00 horas am y días festivos, de 7:00 a 12:00 horas am.

¿Dónde recoger algún objeto extraviado en el Metro de CDMX?

Puedes recibir atención presencial en la estación Candelaria, que conecta la Línea 1 y la Línea 4. El horario de atención es de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas.

Toma en cuenta que también se cuenta con la atención telefónica a través de los siguientes números, de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas:

55 5627 4643

55 8926 0732

55 8926 0727

¿Cómo recuperar los objetos extraviados en el Metro de CDMX?

Toma en cuenta que para aquellos usuarios que hayan extraviado un objeto en las instalaciones del Metro, deberán consultar la lista de objetos recuperados, según el mes, a través del siguiente enlace:

https://www.metro.cdmx.gob.mx/oficina-de-objetos-extraviados

Si el objeto coincide con el que se encuentra en el listado, acude a la oficina de objetos extraviados señalada, sin que sea necesario ingresar la solicitud del trámite.

¿Qué pasa con los objetos perdidos en el Metro de CDMX?

En la Oficina de Objetos Extraviados se resguardan los artículos olvidados en el Metro, al menos, durante tres meses.

Luego de tres meses, informó el Metro, los objetos no reclamados son transferidos a dependencias gubernamentales de beneficencia social. Aquí puedes consultar los objetos que actualmente tenemos resguardados, en los siguientes listados:

Relación de objetos extraviados: Enero 2026

Relación de objetos extraviados: Diciembre 2025

Relación de objetos extraviados: Noviembre 2025

En caso de que el objeto extraviado no esté publicado en el listado, realiza tu trámite. Antes de iniciar el trámite, debes considerar lo siguiente:



Recuerda que esta solicitud no garantiza la recuperación del objeto extraviado.



Si el objeto extraviado no está publicado en el listado, deberá esperar 10 días hábiles para obtener una respuesta.



Una vez que su solicitud ha sido procedente, tendrá un plazo de un mes posterior a la fecha de emisión del comprobante de procedente; de no presentarse en ese plazo, el objeto ya no podrá ser reclamado.

Contacto: 55-5627-4643, 55-8926-0732 o 55-8926-0727 en un horario de 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes, o WhatsApp: 5543235284 en horario de servicio del Metro, o correo: objetos.extraviados@metro.cdmx.gob.mx

Presentarse con una Identificación Oficial

