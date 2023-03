Ofertan trabajo en el extranjero con páginas falsas en Jalisco

Alberto es originario de la zona sur de Jalisco, a inicios de este año recibió un mensaje en el que ofertaban un empleo en Canadá con facilidades para otorgarle una visa de trabajo, dice que estuvo a punto de caer en una estafa.

“Ya cuando estaba a punto de hacer el pago me di cuenta que el link de la página estaba un poco raro y la página se veía pues un poco diferente a las qué hay oficiales normalmente me puse a revisar bien el link lo busqué en el buscador de google y me di cuenta que efectivamente la página en la que estaba era como una página clon,” explicó Alberto Muro, víctima de fraude.

Estafan con propuestas de trabajo en el extranjero en Jalisco

Recientemente en la Secretaría del Trabajo se han reportado casos similares, las redes se aprovechan de que estados como Jalisco y Michoacán son de las principales entidades en la exportación de mano de obra.

“Primordialmente hemos identificado muchos números de texto, mensajes de texto primordialmente números de la Ciudad de México donde ofrecen empleos con sueldos de miles de pesos diarios la gente cae y manda los datos inclusive mandan dinero mensajes en Facebook, Whatsapp, Telegram, Instagram. Ningún municipio queda exento de la posibilidad de la instalación provisional de empresas falsas para engañar robando datos o en su caso defraudando solicitando dinero,” comentó Marco Valerio Pérez, Secretario del Trabajo.

Señalan que las denuncias se trabajan con autoridades estatales y federales. Recalcan que si existen convocatorias para trabajar en el extranjero, por ejemplo actualmente se buscan 200 plazas de personal de enfermería para trabajar en Alemania.

¿Qué países te permiten trabajar con una Working Holiday Visa si eres mexicano?

En la época actual las posibilidades de irte a vivir al extranjero se han vuelto más accesibles, ya que diversos países hacen convocatorias para que puedas trabajaren su industria, una opción es mediante la Working Holiday Visa; checa en qué consiste y qué países te reciben si eres mexicano.

Actualmente, los mexicanos cuentan con diversos programas para viajar a otras partes del mundo, desde becas de investigación, maestrías, intercambios académicos y hasta trabajar en empresas transnacionales, pero, ¿a qué países podrías viajar en caso de ser beneficiario de la Working Holiday Visa?





La Working Holiday Visa da la oportunidad de trabajar durante un año completo en el país de elección, no obstante, es importante resaltar que es el único apoyo que ofrecen, pues el objetivo es que al comenzar a laborar, la persona genere ingresos y pueda pagarse el hospedaje y conocer otros países.

El visado otorgado es limitado, por lo que, en caso de aplicar a la convocatoria es necesario informarse bien sobre cuántas plazas hay y cuál es la mejor manera de obtener un lugar, ya que califican más de cinco mil personas y el cupo se agota en cuestión de minutos.