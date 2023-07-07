Una ola de calor afecta China, termómetros superan los 40 grados celsius

Una ola de calor se extiende por varias zonas de China, habitantes y trabajadores que realizan actividades al aire libre intentan mantenerse frescos, "este salón para trabajadores sanitarios es muy conveniente para nosotros, tiene acondicionadores de aire, hornos de microondas y refrigeradores, aquí, todos pueden comer", dijo Gao Zhaoming, trabajador sanitario de la ciudad de Dongying.

Meteorólogos de cada localidad del país emitieron advertencias sobre el clima caluroso, aunque este viernes lanzaron la alerta naranja, "del 5 al 10 de julio, hay un clima de alta temperatura persistente en el norte de China y la región de Huanghuai", señaló Fu Jiaolan, Jefa de la Administración Meteorológica de China.

ola de calor China|REUTERS/Tingshu Wang

Datos satelitales indicaron que desde el jueves, temperaturas superiores a los 35 grados celsius se extendendieron por China, incluida Beijing, la capital, donde se superaron los 40 grados celsius por segunda vez en 15 días.

"Aparecerá un clima de altas temperaturas de 40 grados celsius o más en el este de Beijing, el sur de Hebei y el norte de Henan, además, en comparación con las temperaturas extremas del 21 al 24 de junio, la zona afectada por las altas temperaturas superiores a los 40 grados celsius esta vez ubicada más al sur", indicó Jiaolan.

ola de calor China|REUTERS/Tingshu Wang

¿Que lugares de China están que arden?

El Observatorio Nanjiao, ubicado en el sur de Beijing, registró 18 días con temperaturas de 35 grados celsius o más, la mayor cantidad en el mismo período desde que se construyó la estación en 1951.

Las temperaturas alcanzaron los 43 grados celsius en zonas de la ciudad de Handan, en la provincia de Hebei, en el norte de China, donde, desde luego, la Administración Meteorológica de China también emitió una alerta roja.

El centro meteorológico del municipio de Tianjin, en el norte de China, actualizó su advertencia de altas temperaturas al mediodía del jueves, cuando el calor en las áreas del centro alcanzó los 40 grados celsius durante el día.

Los servicios meteorológicos en la provincia de Henan, en el centro de China, emitieron una alerta naranja por altas temperaturas durante dos días seguidos y la temperatura más alta en algunos condados también superó los 40 grados celsius.

ola de calor China|REUTERS/Tingshu Wang

En la provincia de Shandong, en el este de China, autoridades emitieron 81 alertas por altas temperaturas en toda la provincia e instalaron alerta naranja, la ciudad de Dezhou, perteneciente a dicha provincia, también alcanzó los 40 grados celsius, ayer, jueves. El mismo jueves, en Dongying, otra ciudad de la misma provincia el termómetro marcó 38 grado celsius durante el mediodía.

La red eléctrica en la ciudad Heze, también de Shandong opera con mucha carga durante la ola de calor, ante esto, agencias locales de suministro de energía organizaron 16 equipos de servicio para realizar trabajos de mantenimiento con el fin de eliminar posibles riesgos de seguridad para las empresas y los hogares durante el calor extremo.

ola de calor China|REUTERS/Tingshu Wang

¿Este viernes podría ser el día más caluroso en China?

Los registros meteorológicos han indicado que entre el jueves y viernes se registraron las temperaturas más altas en China, sin embargo, todavía faltan el fin de semana y el lunes; los gobiernos adoptaron diverass medidas para garantizar una vida normal en los habitantes en medio de la ola de calor. Aunque la ola de calor durará casi una semana, disminuirá el próximo martes debido a la llegada de lluvias y aire más fresco.

