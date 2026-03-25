Golpe al bolsillo en Álvaro Obregón: Cambian nombre a colonia para cobrar más impuestos

Vecinos de la alcaldía Álvaro Obregón denunciaron un “albazo” administrativo por parte de las autoridades capitalinas. De la noche a la mañana, y sin consulta previa, la tradicional colonia Olivar de los Padres fue renombrada como Lomas de San Ángel Inn. Sin embargo, el cambio no fue estético: tras el nuevo nombre llegaron recibos de luz, predial y servicios con aumentos de hasta el 1,000%, debido a que la zona ahora es considerada de alta plusvalía.

Para habitantes como Don César, un carnicero cuya familia ha vivido en la zona por tres generaciones, la sorpresa llegó con el recibo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). "¿Quieres que te enseñe el recibo de la luz? De 500 o 600 pesos, subió a 6 mil 645 pesos con el puro cambio”, relató con indignación, señalando que incluso los descuentos para adultos mayores en el predial se han visto pulverizados por la nueva categorización.

📍🚨 Sin aviso previo, autoridades renombraron la colonia #OlivardelosPadres como parte de Lomas de San Ángel Inn, #CDMX.



Habitantes protestan: subió predial y agua por la plusvalía.



Habitantes de la extinta colonia, en @AlcaldiaAO, enfrentan más líos: no pueden sacar… pic.twitter.com/ggeA9PHG0s — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) January 20, 2026

Incertidumbre legal y caos administrativo

El impacto no es solo económico, sino jurídico. Comerciantes y residentes como Don José Luis, de oficio sastre, enfrentan ahora un laberinto legal. Sus identificaciones oficiales (INE), escrituras y registros ante el SAT conservan el nombre anterior, lo que genera una discrepancia que podría invalidar trámites oficiales. “Mi INE dice Olivar de los Padres, ¿y ahora cuál es la colonia? El gobierno solo quiere sacar dinero”, sentenció.

Expertos y figuras políticas locales han calificado la medida como “recaudatoria y arbitraria”. La exdiputada Polimnia Romana señaló que este tipo de cambios unilaterales buscan inflar los ingresos del Gobierno de la Ciudad a costa del bienestar de los vecinos, desmintiendo que sea una facultad de instituciones como el Servicio Postal Mexicano, ya que la nomenclatura depende directamente de SEDUVI.

Sin respuesta de la autoridad

A pesar de que los afectados ya han acudido a las oficinas de la alcaldía y de otras instancias del Gobierno Central, la respuesta ha sido el silencio. Mientras tanto, el costo de vida en la ahora llamada “Lomas de San Ángel Inn” sigue asfixiando a familias de escasos recursos que, irónicamente, viven en las mismas casas de siempre, pero bajo un régimen fiscal que no les corresponde.