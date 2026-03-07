¿Olor a gas en Polanquito? Esto dijeron las autoridades de la alcaldía Miguel Hidalgo

El olor a gas que se percibió este sábado en 'Polanquito' no provino de una fuga en viviendas ni en restaurantes, informó la alcaldía Miguel Hidalgo. Según el reporte oficial, el origen estuvo en el lavado de un tanque estacionario cuyos residuos fueron vertidos al drenaje.

La revisión se realizó en coordinación con Bomberos de la CDMX y personal de prevención de la demarcación. Tras la inspección, la autoridad aseguró que no había riesgo para la población ni necesidad de evacuar.

#AlMomento | Cierran perímetro amplio de Polanco, CDMX, por olor a gas generalizado en varias manzanas y edificios. Protección Civil investiga origen. pic.twitter.com/6UL3yCrf8z — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 7, 2026

Para atender la situación, personal de Bomberos y de la alcaldía realizará labores de limpieza en el drenaje, con el objetivo de eliminar el olor que se detectó en distintos puntos de la zona.

¿Qué hacer si el olor a gas entra a tu casa o negocio?

Aunque en este caso la autoridad descartó una fuga de gas, la recomendación cambia si el olor se percibe dentro de un inmueble. Lo primero es ventilar el espacio de inmediato, abrir puertas y ventanas y, si es seguro hacerlo, cerrar la llave de paso.

También conviene evitar apagar o encender luces, usar elevadores, conectar aparatos o provocar cualquier chispa. Si el olor persiste, lo correcto es salir del lugar y pedir apoyo a los servicios de emergencia.

¿Por qué Polanquito encendió alertas?

La zona concentra restaurantes, comercios y alta afluencia peatonal, por eso cualquier reporte de olor a gas causa preocupación inmediata entre vecinos, trabajadores y clientes.

En áreas con esa actividad, una alerta de este tipo suele levantar dudas sobre posibles cierres, evacuaciones o afectaciones a negocios. De ahí que el mensaje oficial buscara aclarar rápido que no se detectó una fuga activa.

Informamos que el olor a gas percibido en algunos puntos de Polanquito se debe al lavado de un tanque estacionario cuyo desecho fue vertido en el drenaje.



En coordinación con @Bomberos_CDMX y nuestro equipo de @MHPrevencion, se confirmó que no existe fuga de gas en domicilios o… pic.twitter.com/xFQzqqGf1L — Alcaldía Miguel Hidalgo (@AlcaldiaMHmx) March 7, 2026

¿Qué sigue tras el reporte en la zona?

La medida inmediata será el lavado del drenaje para retirar los residuos que provocaron el olor. Con eso, la alcaldía busca normalizar las condiciones en el área y evitar que continúen los reportes.

Por ahora, el llamado para quienes están en la zona es mantenerse atentos solo si el olor persiste dentro de casas, edificios o locales, porque ahí sí cambia el nivel de precaución.