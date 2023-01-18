Asume Omar Mejía Castelazo como subgobernador de Banxico

Omar Mejía Castelazo logró el respaldo de diputados y senadores y rindió protesta como subgobernador del Banco de México (Banxico) ante la Comisión Permanente. El cargo lo desempeñará a partir de este día y hasta el 31 de diciembre de 2030.

Su nombramiento propuesto por el presidente López Obrador, fue avalado por 24 votos a favor, 1 en contra y 10 abstenciones.

En la sesión de este miércoles Omar Mejía Castelazo rindió protesta como integrante de la Junta de Gobierno de Banxico.

El voto que obtuvo en contra fue del senador del Grupo Plural Emilio Álvarez Icaza.

La oposición dividió sus votos:

-Diputados y senadores del PAN uniformaron sus votos en abstención.

-Del PRI, sus diputados lo hicieron en abstención, en tanto que los senadores fueron a favor.

-Del PRD, 1 del senado fue a favor y otro de diputados en abstención.

Omar Mejía Castelazo, fue propuesto para ocupar el puesto que dejo vacante desde el 31 de diciembre pasado Gerardo Esquivel Hernández en la Junta de Gobierno de Banxico.

¿Quién es Omar Mejía Castelazo?

Omar Mejía Castelazo es egresado de la carrera de Economía por la Universidad Autónoma de México (UNAM), con una especialización en economía monetaria y financiera.

Cuanta con una experiencia de alrededor de 20 años en el análisis de temas de política monetaria, administración financiera, finanzas públicas y bancarias, tesorería gubernamental y proyectos de infraestructura.

Entre los cargos que desempeñado se encuentra el de subtesorero del Gobierno Federal y director general de Administración Financiera del Gobierno de la Ciudad de México, además ha realizado proyectos de investigación y publicado diversos artículos sobre política monetaria, finanzas públicas e inclusión financiera.

