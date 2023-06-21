OMS declara a Belice libre de malaria. México ayudó a lograr objetivo

Después de siete décadas de esfuerzos continuos del Gobierno de Belice por erradicar la malaria, (o paludismo) la Organización Mundial de la Salud (OMS) certificó hoy que el país centroamericano está libre de esta enfermedad parasitaria. México apoyo para alcanzar este objetivo.

Belice país ejemplo

El director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, felicitó en un comunicado al Gobierno de Belice por este logro y puso al país como ejemplo de que "se puede soñar con un futuro sin malaria".

Belice se suma a una lista de países libres de malaria

Belice se suma a una lista de 42 países declarados por la OMS como libres de malaria.

"Belice se convierte hoy en el cuarto país americano y el segundo de América Central en ser certificado libre de malaria en los últimos cinco años", subrayó en el mismo comunicado el director de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Jarbas Barbosa.

En 1994 Belice alcanzó su pico más alto de malaria

La enfermedad endémica alcanzó su pico en Belice en 1994 con un total de 10,000 casos registrados.

Contribución de México para erradicar la malaria

La OMS destacó que la colaboración con países vecinos, México y Guatemala, fue clave en el éxito sanitario de Belice.

Los países certificados como libres de malaria en las Américas son: Belice, El Salvador, Argentina y Paraguay.

El país se convierte en el tercero reconocido como libre de malaria por la OMS este año tras las certificaciones de Azerbaiyán y Tayikistán el pasado mes de marzo.

Qué es y cómo se transmite la malaria

La malaria (o paludismo) es una enfermedad causada por un parásito Plasmodium, el cual es trasmitido por la picadura de un mosquito infectado.

Sólo el género anófeles del mosquito transmite la malaria.

Cuáles son los síntomas de la malaria

Los síntomas de esta enfermedad pueden incluir fiebre, vómito y/o dolor de cabeza. La forma clásica de manifestación en el organismo son "fiebre, sudoración y escalofríos" que aparecen 10 a 15 días después de la picadura del mosquito.

Las muestras de sangre son examinadas con un microscopio para diagnosticar la malaria, en donde el parásito es detectado dentro de los glóbulos rojos. Las pruebas de diagnóstico rápido (RDTs) son usadas para diagnosticar la malaria en áreas remotas en donde el microscopio no puede ser utilizado.

Muertes por malaria en el mundo

A nivel mundial, el número de muertes por malaria se redujo entre 2020 y 2021, pasando de 625,000 a 619,000, pero siguió siendo superior a las 568,000 muertes por malaria estimadas en 2019 antes de que se produjera la pandemia.

Los casos de malaria siguieron aumentando en 2021, pero a un ritmo más lento en comparación con el periodo 2019-2020: los casos se estimaron en 247 millones en 2021, 245 millones en 2020 y 232 millones en 2019.