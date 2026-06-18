FBI detiene al mexicano Abraham Hermosillo Álvarez, supuesto autor intelectual del ataque en cumpleaños de Donald Trump

El Departamento de Seguridad Nacional confirmó de manera oficial que Abraham Hermosillo Álvarez, un migrante indocumentado originario de México, fue el encargado de planear, organizar y dirigir el fallido atentado terrorista que estaba dirigido contra el evento deportivo UFC Freedom 250.

El sospechoso fue arrestado el pasado 14 de junio, jnto con tras cuatro personas, por elementos del Buró Federal de Investigaciones (FBI). De manera inmediata, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) presentó una orden de detención en su contra para asegurar su custodia y evitar cualquier posibilidad de liberación mientras enfrenta el proceso judicial de orden federal.

¿Quién es Abraham Hermosillo Álvarez? Supuesto autor intelectual del ataque

A través de un mensaje publicado en su cuenta institucional, las autoridades de Homeland Security detallaron el historial migratorio de Hermosillo Álvarez, señalando que el mexicano permaneció de forma ilícita en territorio estadounidense durante más de dos décadas tras violar los términos de su ingreso legal original:



Expiración de visado: El acusado ingresó originalmente a los Estados Unidos con una visa de turista tipo B2; sin embargo, no cumplió con la obligación de salir del país cuando dicho documento expiró en el año 2001.

El acusado ingresó originalmente a los Estados Unidos con una visa de turista tipo B2; sin embargo, no cumplió con la obligación de salir del país cuando dicho documento expiró en el año 2001. Beneficiario de DACA: Pese a su estatus de estancia vencida, posteriormente le fue otorgada la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) durante la administración del expresidente Barack Obama.

El fallido atentado contra UFC Freedom 250

El evento UFC Freedom 250, celebrado el pasado domingo 14 de junio, no solo representaba una de las funciones deportivas más esperadas del año, sino que era también la sede principal para los festejos oficiales por el cumpleaños número 80 del presidente Donald Trump.

El plan estipulaba el despliegue y uso de una flota drone equipadas con cargas explosivas y también francotiradores. Estos artefactos debían volar y detonar de forma controlada sobre los asistentes y la zona del ring, con el objetivo de disparar contra "objetivos de alto valor".

The alleged RINGLEADER of the failed terror attack targeting UFC Freedom 250 is an ILLEGAL ALIEN.



Abraham Hermosillo Alvarez, from Mexico, planned, organized, and directed the planned attack. He was arrested by the @FBI on June 14, and @ICEgov has lodged a detainer against him.… https://t.co/yhwCNYmwdc pic.twitter.com/VWP1rTFBnr — Homeland Security (@DHSgov) June 18, 2026

Postura oficial de las autoridades federales

La dependencia fijó una postura sumamente estricta respecto al caso del ciudadano mexicano, utilizándolo como un ejemplo crítico sobre los riesgos en los controles fronterizos y los programas de regularización temporal.

"Este extranjero ilegal nunca debería haber sido permitido en nuestro país", sentenció la cuenta oficial de Homeland Security en su mensaje, asegurando además que las agencias de justicia concentrarán todos sus recursos para garantizar que el implicado reciba una condena por los cargos de terrorismo antes de proceder con su expulsión definitiva. "Nos aseguraremos de que enfrente la justicia y sea rápidamente removido de nuestra nación", concluyó el informe de la dependencia federal.