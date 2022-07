Onda Tropical 15 causará lluvias fuertes en la CDMX: ¿Qué días?

La Onda Tropical 15 y un canal de baja presión causarán una entrada de humedad en la Ciudad de México (CDMX), esto incrementará la posibilidad de que en los próximos días se registren lluvias fuertes, anunció la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

De acuerdo con la dependencia capitalina, se prevé que caigan lluvias fuertes el domingo 24 de julio; así como el jueves 28 y viernes 29 de la próxima semana. Para esos días también se espera un aumento en la actividad eléctrica.

Ante ese pronóstico, Protección Civil de la CDMX recomendó a la población realizar acciones preventivas para evitar inundaciones, entre ellas, no tirar basura en la vía pública, no verter grasas a las coladeras, retirar hojarasca de las calles y no arrojar colillas de cigarro al suelo.

Toma tus precauciones en caso de inundación:



💧No trates de cruzar caminos anegados

💧Localiza lugares altos y rutas al refugio temporal más cercano

💧Aléjate de postes o cables eléctrico averiados#OperativoLluvias2022 #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/irZ8fQrO0P — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 22, 2022

La noche de este viernes se registraron precipitaciones ligeras en la mayor parte de la CDMX , principalmente en la zona sur y poniente; la próxima semana se prevé la presencia de lluvias fuertes en la capital.

Las lluvias y la actividad eléctrica se deben a la Onda Tropical 15 que mantiene su recorrido por el sureste del país, esto ha dejado precipitaciones puntuales muy fuertes en Chiapas y Oaxaca, y fuertes en Campeche, Quintana Roo, Tabasco, el sur de Veracruz y Yucatán.

¿Qué es una onda tropical? Se trata de un canal de baja presión, es decir, una zona de inestabilidad del tiempo que se acompaña de nublados, lluvias, tormentas eléctricas y rachas de viento.

¿Dónde reportar inundaciones por lluvias fuertes en CDMX?

En la temporada de lluvias pueden ocurrir inundaciones y encharcamientos en las calles de la capital, pero es importante que los ciudadanos lo reporten para que las autoridades atiendan la emergencia lo más pronto posible.

☎️ Reporta #Encharcamientos al 55-5654-3210 para que personal del #SACMEX acuda para dar solución. 🚚 pic.twitter.com/nbkean7wYu — Sistema de Aguas de la Ciudad de México (@SacmexCDMX) July 23, 2022

Al respecto, el Sistema de Aguas de la CDMX recordó que los encharcamientos se pueden reportar en el número 55-5654-3210, después personal capacitado acude con equipo para ayudar a la población.

Por su parte, Protección Civil capitalina destacó que ante cualquier emergencia es necesario comunicarse a los teléfonos 911, al 55-5658-1111 y al 55-5683-2222.