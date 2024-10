One Direction manda emotivo mensaje tras la muerte de Liam Payne: así reaccionaron los integrantes

El mundo de la música se encuentra de luto tras la confirmación de la muerte de Liam Payne, exintegrante de One Direction, quien en circunstancias desconocidas, cayó de un hotel en Buenos Aires, Argentina, el pasado 16 de agosto.

La noticia, que ha devastado a miles de fans en todo el mundo, llevó a que sus compañeros de banda se pronunciaran en redes sociales, mostrando un profundo dolor, así como aprovecharon para homenajear su legado.

¿Qué dijo One Direction sobre la muerte de Liam Payne?

Liam Payne, quien alcanzó la fama global como uno de los cinco miembros de One Direction, falleció a la edad de 31 años. A lo largo de su carrera, el intérprete de múltiples éxitos, destacó no solo por su talento vocal, sino también por su amor hacia sus fans.

A más de 24 horas de que se diera a conocer la trágica muerte, y por medio de la cuenta oficial de One Direction en redes sociales, sus excompañeros Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson y Zayn Malik, compartieron un emotivo mensaje, recordando los mejores momentos que vivieron juntos durante su tiempo en la banda.

“Estamos completamente devastados por la noticia del fallecimiento de Liam…Por ahora, nos tomaremos un tiempo para lamentar y procesar la pérdida de nuestro hermano, a quien amábamos profundamente”, se pudo leer en la publicación.

En el mensaje también se destacó: “Los recuerdos que compartimos con él serán atesorados por siempre. Por ahora, nuestros pensamientos están con su familia, sus amigos y los fans que lo amaron junto con nosotros”.

“Liam, te amé y te respeté”: Integrantes de One Direction se despiden de Liam Payne

El primero en pronunciarse fue Louis Tomlinson, quien utilizó su cuenta de Instagram para publicar una fotografía junto a Liam de sus días en la banda, acompañada de un mensaje conmovedor:

“Estoy más que devastado por escribir esto, pero ayer perdí a un hermano. Liam era alguien a quien admiraba todos los días, un alma tan positiva, divertida y amable. Conocí a Liam cuando él tenía 16 años y yo 18, su voz me sorprendió al instante, pero lo más importante es que, con el paso del tiempo, tuve la oportunidad de ver al hermano amable que había anhelado toda mi vida”. Tomlinson también agregó:

Me siento más que afortunado de haberte tenido en mi vida, pero realmente me cuesta aceptar la idea de decir adiós…Me hubiera encantado compartir el escenario contigo nuevamente, pero no pudo ser. Quiero que sepas que si Bear (hijo de Liam) alguna vez me necesita, seré el tío que necesita en su vida y le contaré historias de lo increíble que era su padre.

Zayn Malik, quien se alejó del grupo en 2015, también compartió su dolor a través de su cuenta de Instagram: “Liam, me he encontrado hablando en voz alta contigo, esperando que puedas escucharme. No puedo evitar pensar egoístamente que había tantas conversaciones que teníamos que tener en nuestras vidas”.

En un largo mensaje, el cantante de “Pillowtalk” agradeció los momentos más memorables que vivió junto a Liam, destacando su increíble madurez, su talento y profesionalismo por la música. Además, agregó: “No puedo explicarte lo que daría por darte un último abrazo y despedirme de ti adecuadamente y decirte que te amé y te respeté”.

Hasta el momento, Harry Styles y Niall Horan no se han pronunciado en sus cuentas personales; sin embargo, sus fans han mandado mensajes de apoyo y cariño, especialmente a Niall, quien antes de la muerte del cantante fueron vistos juntos en Argentina.