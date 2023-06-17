!Lucha contra la corrupción en Honduras! ONU enviará misión internacional a principios de julio

El canciller de Honduras, Enrique Reina, dijo que expertos de la ONU arribarán a Honduras a principios de julio para examinar el establecimiento de una misión internacional anticorrupción en la nación centroamericana, agobiada por la extendida impunidad que alienta la migración.

Además, el diplomático agregó que se amplió por seis meses la vigencia de una carta de entendimiento suscrita en diciembre que busca de allanar el camino para impulsar el establecimiento de la misión anticorrupción de la ONU, CICIH, ofrecida en campaña por la presidenta Xiomara Castro.

El memorándum de entendimiento entre Honduras y la ONU, que concluiría en la firma de un acuerdo bilateral para el establecimiento de la CICIH, finalizaba el 15 de junio.

Me permito informar que la ONU nos ha confirmado que grupo de expertos CICIH, llegará al país a inicios de julio y (...) hemos ampliado la vigencia del MOU hasta diciembre de 2023 para concluir la negociación del convenio. Xiomara Reina / Presidenta de Honduras

Los expertos de la ONU que arribarán a Honduras explorarán el escenario legal local y formularían recomendaciones de reformas legislativas y condiciones para la suscripción de un acuerdo para la instalación del mecanismo de investigación.

La misión internacional sería la segunda que se instale en Honduras, donde un 74% de la población vive en condiciones de pobreza, luego de que en 2020 salió del país un organismo similar apoyado por la Organización de Estados Americanos (OEA).

La entonces Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), que operó en el país desde 2016, puso al descubierto malos manejos de funcionarios, diputados y políticos, muchos ligados al expresidente Juan Orlando Hernández, hoy preso en Estados Unidos por narcotráfico.

¡Atención! La ONU confirma llegada de grupo de expertos de la CICIH a inicios de julio a Honduras. 🇭🇳#VieneLaCICIH pic.twitter.com/gisnjHJdxK — Gobierno de Honduras (@GobiernoHN) June 16, 2023

¿Cómo le fue a la ONU en la última misión anticorrupción en Centroamérica?

La misión anticorrupción de la ONU busca apoyar a los países a combatir, precisamente, el mal de la corrupción. Esto involucra la proposición de acciones para reducirlas junto con recomendaciones para enfrentar la impunidad.

En el caso más reciente, esta misión de la ONU tuvo un choque con el gobierno de Guatemala en 2019. Incluso, escaló tan rápido que le dieron un plazo de 24 horas para salir del país luego de ser expulsada bajo el mandato del presidente Jimmy Morales.

En su momento, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), había llegado a la nación en 2006 y, gracias a sus informes, obligó a la renuncia del expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina.

Además, las revelaciones de la misión de la ONU le costaron los cargos a varios exfuncionarios del gobierno de turno y empresarios por distintos casos de corrupción.

Jimmy Morales, presidente de Guatemala entre 2016 a 2020, dijo sobre las acusaciones de corrupción en su gobierno que habían sido selectivas y que habían causado un "terror judicial".

Los roces entre Morales y la CICIG surgieron a inicios del año 2018, cuando la comisión y la Fiscalía acusaron al hermano y a uno de los hijos del mandatario de participar en un fraude, lo que dañó la popularidad del presidente.

Precisamente, la administración de Morales revocó, para inicios de 2019, visas y permisos de entradas a diversos miembros de la misión de la ONU, incluido su jefe, el colombiano Iván Velásquez.