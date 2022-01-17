ONU pide a empresas ayudar a países pobres

El secretario general de la ONU, António Guterres, hizo un llamado a los líderes empresariales para que apoyen a los países en desarrollo "en su momento de necesidad" con el acceso a las vacunas contra el COVID-19, asi como la ayuda para combatir la crisis climática y en la reforma del sistema financiero mundial.

En una intervención virtual en el Foro Económico Mundial, António Guterres dijo: "En estas tres áreas, necesitamos el apoyo, las ideas, la financiación y la voz de la comunidad empresarial mundial".

Sin acción inmediata, la desigualdad se profundizará

Guterres afirmó que ha habido una "incapacidad global para apoyar a los países en desarrollo en su momento de necesidad" y advirtió que, sin una acción inmediata, las desigualdades y la pobreza se profundizarán, esto alimentará más malestar social y más violencia.

We cannot afford to replicate the inequalities and injustices that continue condemning tens of millions of people to lives of want, poverty & poor health.



We need to come together — across countries & sectors— to support those countries who need the most help. #DavosAgenda pic.twitter.com/DgauGGHb2u — António Guterres (@antonioguterres) January 17, 2022

"No podemos permitirnos este tipo de inestabilidad", dijo Guterres, quien comenzó su segundo período de cinco años como jefe de la ONU el 1 de enero.

Desde hace mucho tiempo, Guterres ha estado presionando a la comunidad internacional para que se tomen más medidas a nivel mundial que hagan frente a la desigualdad de la vacuna contra el Covid-19, así como al cambio climático y para que se reforme el sistema financiero mundial.

"Necesitamos un sistema financiero mundial que sea apto para el propósito. Esto significa una reestructuración urgente de la deuda y reformas de la arquitectura de la deuda a largo plazo", dijo Guterres.

No se cumplen los objetivos de la vacunación contra Covid-19

La Organización Mundial de la Salud estableció el año pasado el objetivo de que el 40% de las personas de todos los países estén vacunadas contra el COVID-19 para finales de 2021 y el 70% para mediados de este año.

"No estamos ni cerca de estos objetivos. Las tasas de vacunación en los países de altos ingresos son -vergonzosamente- siete veces más altas que en los países africanos. Necesitamos equidad en las vacunas, ahora", dijo Guterres.

