Es imprescindible aunar esfuerzos: ONU sobre flujo migratorio en el Tapón del Darién

Agencias de Naciones Unidas pidieron mayor cooperación para enfrentar la situación humanitaria que enfrentan miles de migrantes que cruzan por el peligroso Tapón del Darién, en su ruta hacia Estados Unidos, mientras continúan creciendo los flujos de personas por esa zona.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) así como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) advirtieron, en un comunicado, que es necesario un enfoque integral y regional para abordar los graves riesgos que enfrentan personas en movimiento que usan la ruta del Darién.

El elevado índice de cruces nos recuerda la necesidad de una respuesta hemisférica. Es imprescindible aunar esfuerzos tanto a escala regional como en los países de origen para abordar las causas profundas de los desplazamientos forzados y la migración irregular. OIM Y ACNUR

El lunes, el gobierno de Panamá alertó sobre las crecientes cifras de migrantes, mayormente de ecuatorianos, haitianos y venezolanos, pasando por el Tapón del Darién. De enero a julio autoridades registraron una nueva cifra récord de 248 mil 901 casos, más de los reportados durante 2022.

"La dramática cifra", dijeron las agencias, también reafirma la urgente necesidad de ampliar las vías para garantizar un estatus migratorio regular para miles de personas que atraviesan el Darién.

"Estamos aumentando la asistencia humanitaria y de protección para atender las necesidades urgentes (...) proporcionando apoyo crítico en áreas como alimentación, alojamiento y atención médica", dijo en el mismo documento el director de ACNUR para las Américas, José Samaniego.

En abril, la ONU dijo que estimaba que durante 2023 unos 400 mil migrantes podrían atravesar el Tapón del Darién, que une Panamá con Colombia, una cifra muy por arriba de los casi 250 mil casos registrados en 2022.

Otro récord lamentable: 250.000 personas han cruzado la selva del Darién.



Son hombres, mujeres, niños y niñas, soportando condiciones peligrosas y potencialmente mortales en busca de protección.



Urge una solución regional que aborde esta crisis humanitaria y de protección. pic.twitter.com/r2yhp1gDiR — ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados (@ACNURamericas) August 2, 2023

¿Qué otras entidades se han pronunciado sobre los migrantes que atraviesan el Darién?

El número de niños, niñas y adolescentes que han cruzado a pie la selva del Darién entre Panamá y Colombia, en su momento, aumentó 7 veces en los primeros dos meses de 2023 en comparación al mismo periodo de 2022, alertó en marzo la UNICEF.

Dijeron que, en enero y febrero, cerca de 9.700 niños, niñas y adolescentes atravesaron el tapón del Darién rumbo a Norteamérica. La mayoría con la esperanza de llegar a los Estados Unidos.

Advirtieron que esa cifra era la más alta que se había registrado en un periodo de dos meses desde que se llevan estos registros. Durante el mismo periodo del año anterior menos de 1.400 fueron contados por autoridades panameñas.

Estimaron que 1 de cada 5 migrantes que caminaba a través de la selva del Darién eran niños y que eran el grupo de personas que más rápido crecía entre quienes abandonaban sus hogares huyendo de la violencia.