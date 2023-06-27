ONU revela torturas y ejecuciones de Rusia contra civiles en Ucrania

Una investigación de la ONU en Ucrania reveló este martes (27 de junio) que Rusia ha detenido y torturado a más de 800 civiles desde que comenzó el conflicto en febrero pasado, de los cuales 77 fueron ejecutados.

Detenciones arbitrarias por parte de Rusia

"Desde el comienzo de su ataque armado, Rusia comenzó a detener a civiles en las áreas que ocupaba. Llevó a cabo lo que en algunos casos parecían ser detenciones de seguridad, pero de una manera que no protegió a los civiles ni cumplió con el derecho internacional. Documentamos 864 casos individuales de detención arbitraria por parte de la Federación Rusa, muchos de los cuales también equivalen a desapariciones forzadas. Los civiles a menudo fueron detenidos durante la llamada 'filtración' en el territorio ocupado por su supuesto apoyo a Ucrania, su condición de ex militares ucranianos o su opinión política o afiliación", externó Matilda Bogner, jefa de la misión de monitoreo de derechos de la ONU en Ucrania.

Ucrania también violó el derecho internacional

El informe de 36 páginas basado en 70 visitas a centros de detención y más de 1,000 entrevistas mostró que Ucrania también violó el derecho internacional al detener arbitrariamente a civiles, pero en una escala considerablemente menor.

Matilda Bogner, jefa de la misión de monitoreo de derechos de la ONU en Ucrania, dijo en una conferencia de prensa por enlace de video desde Uzhhorod, Ucrania, que se documentaron más de 900 casos de detención, pero "la gran mayoría de estos casos fueron perpetrados por la Federación Rusa".

Rusia no permitió acceso a lugares de detención

"Documentamos más de 900 casos de detención arbitraria de civiles, incluidos niños y ancianos. La gran mayoría de estos casos fueron perpetrados por la Federación Rusa. Ucrania nos dio acceso confidencial sin trabas a los lugares oficiales de detención y detenidos, con una excepción. La Federación Rusa no nos concedió dicho acceso, a pesar de nuestras solicitudes", subrayó la funcionaria de la ONU.

Ejecuciones equivalentes a crimen de guerra

Las ejecuciones por parte de Rusia equivalieron a un crimen de guerra, agregó Bogner. La parte ucraniana no documentó ejecuciones de este tipo.

De los 864 civiles retenidos por Rusia, la oficina de derechos humanos de la ONU pudo documentar en detalle 178 casos, dijo. De ellos, más del 90% fueron torturados, según el informe, que cita incidentes de ahogamiento, electrocución y el uso de una "caja caliente" donde los detenidos son recluidos en régimen de aislamiento en una caja a altas temperaturas.

Las detenciones tuvieron lugar tanto en Ucrania como en Rusia, dijo Bogner

La ONU documentó 75 casos de detención de civiles por parte de las fuerzas ucranianas y dijo que los cambios en los códigos penales de Ucrania habían dado a Kiev una mayor discreción para llevar a cabo tales prácticas. Dijo que más de la mitad de ellos también habían sido sometidos a tortura o malos tratos.

"Muchos detenidos civiles fueron recluidos en régimen de incomunicación, en lugares de detención no oficiales, a menudo en condiciones deplorables. En aproximadamente una cuarta parte de los casos documentados, los detenidos civiles fueron trasladados a otros lugares dentro del territorio ocupado o deportados a la Federación Rusa. A menudo, no se revelaba información a sus familias durante períodos prolongados. Documentamos la ejecución sumaria de 77 civiles mientras estaban detenidos arbitrariamente por la Federación Rusa", externó Matilda Bogner, jefa de la misión de monitoreo de derechos de la ONU en Ucrania.

Tropas de Rusia realizaron torturas a civiles

"Las fuerzas armadas rusas, las fuerzas del orden y las autoridades penitenciarias se dedicaron a torturar y maltratar de forma generalizada a los detenidos civiles. La mayoría de los que entrevistamos dijeron que habían sido torturados y maltratados y, en algunos casos, sometidos a violencia sexual. Se utilizó la tortura para obligar a las víctimas a confesar que habían ayudado a las fuerzas armadas ucranianas, obligarlas a cooperar con las autoridades de ocupación o intimidar a quienes tenían opiniones proucranianas.

Ucrania dio acceso total a los investigadores de la ONU con la excepción de un incidente, según el informe, mientras que Rusia no proporcionó ningún acceso a los detenidos a pesar de las repetidas solicitudes.