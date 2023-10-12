Efectos de la Tormenta “Max”: Gobierno de Guerrero evalúa daños y ofrece apoyos

A solo unos días del paso de la Tormenta “Max” por Guerrero, los estragos continúan siendo evidentes en la región. En un acto de valentía, elementos de la Marina llevaron a cabo una exitosa operación de rescate en Técpan de Galeana, donde tres miembros de una familia quedaron atrapados durante angustiosas 13 horas debido a la crecida del río causada por el fenómeno meteorológico.

La colaboración conjunta entre la Marina, autoridades municipales y estatales permitió el éxito del operativo de rescate, ofreciendo un rayo de esperanza en medio de la devastación.

La Tormenta “Max” dejó a su paso 72 horas de lluvia intensa, resultando en la caída de bardas, árboles y un aumento en el nivel de los arroyos. En respuesta a esta crisis, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda realizó un recorrido por la Costa Grande, la región más afectada por la tormenta, para evaluar los daños.

Para mitigar los efectos adversos, Salgado Pineda anunció medidas de apoyo a la población afectada. Se distribuirán un total de 5,600 despensas en los municipios más afectados, incluyendo Atoyac, Coyuca de Benítez, San Jerónimo y Técpan de Galeana, este último enfrentando desafíos significativos debido al fenómeno meteorológico.

Además de las despensas, se entregarán kits de limpieza y otros apoyos para contribuir a la recuperación de la comunidad. Estas acciones representan un paso importante en la reconstrucción de las áreas afectadas por la tormenta “Max”.