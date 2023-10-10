Intentaba rescatar a su ganado: “Max” deja un muerto en Tecpan de Galeana, Guerrero

Luego del desbordamiento del río Tecpan de Galeana, Guerrero, por el paso del tormenta tropical "Max", un campesino murió ahogado en la comunidad de Nuxco, al ser arrastrado por la corriente.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre intentó salvar a su ganado, pero fue arrastrado por la fuerte corriente de agua y perdió la vida.

Además, el tramo de la carretera Acapulco - Zihuatanejo, a la altura de la comunidad de el Cuajilote en Tecpan de Galeana, Guerrero fue destrozado por la corriente del río.

Las lluvias ocasionadas por la tormenta tropical "Max" en la costa grande desbordaron el afluente.

Protección Civil del municipio confirmó el fallecimiento de una persona en la comunidad de Nuxco, la víctima intentaba rescatar a su ganado cuando fue arrastrado por la corriente.

¿Como murió el hombre en medio de la tormenta?

De acuerdo a lo informado por las autoridades municipales y habitantes del lugar, el hombre que murió se encontraba sacando ganado para ponerlo a salvó sin embargo la fuerza de la corriente termino por arrastrarlo.

El cuerpo fue recuperado por sus compañeros que lo subieron a una camioneta para trasladarlo a su domicilio y posteriormente fue bajado en una hamaca ante el pesar de sus vecinos.

Cabe mencionar que el Servicio Meteorológico Nacional informó que aunque "Max" ya es una baja presión remanente en tierra sobre el oriente de Michoacán, seguirá generando lluvias en Guerrero, Oaxaca, Morelos, Puebla, Guanajuato, Estado de México, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México y Tlaxcala.

La tormenta tropical "Max" tocó tierra en las costas de Acapulco, razón por la cual las inundaciones y lluvias aumentaron al grado de causar daños en caminos y carreteras federales.