VIDEO: operadora del C5 ayuda a salvar la vida de un bebé en Morelia por medio de una llamada

Un momento de angustia se transformó en esperanza gracias a la intervención oportuna de una operadora del 911. La operadora 710 del C5 logró salvaguardar la vida de un bebé prematuro de 10 días de nacido en Morelia , luego de atender una llamada de emergencia en la que se reportaban complicaciones respiratorias del menor.

Salvan a bebé por medio de una llamada telefónica

Desde los primeros segundos, la operadora actuó con calma y precisión . De inmediato brindó instrucciones de primeros auxilios y maniobras de RCP, guiando paso a paso a la familia para mantener con vida al bebé mientras llegaba el apoyo especializado. Con firmeza y serenidad indicó: “Lo puede colocar en un lugar rígido, con los dos dedos, índice y el dedo medio, presionar, por favor, en el pecho”.

Las indicaciones comenzaron a dar resultado. Al seguir las maniobras, los familiares notaron una respuesta del pequeño y, con evidente alivio, expresaron: “Ya está reaccionando, se movió un poco”.

Mientras continuaba la asistencia telefónica, se activaron los protocolos de emergencia y se alertaron las corporaciones médicas correspondientes. Minutos después, paramédicos del ERUM arribaron para valorar al niño.

Tras una revisión rápida, lo estabilizaron y procedieron a su traslado al hospital infantil, donde, acompañado de su madre, recibió atención médica especializada.