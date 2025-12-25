VIDEO: operadora del C5 ayuda a salvar la vida de un bebé en Morelia por medio de una llamada
Una rápida llamada al 911 evitó una tragedia en Morelia: una operadora del C5 guio a la familia para dar RCP por teléfono a su bebé de diez días de nacido.
Un momento de angustia se transformó en esperanza gracias a la intervención oportuna de una operadora del 911. La operadora 710 del C5 logró salvaguardar la vida de un bebé prematuro de 10 días de nacido en Morelia , luego de atender una llamada de emergencia en la que se reportaban complicaciones respiratorias del menor.
Salvan a bebé por medio de una llamada telefónica
Desde los primeros segundos, la operadora actuó con calma y precisión. De inmediato brindó instrucciones de primeros auxilios y maniobras de RCP, guiando paso a paso a la familia para mantener con vida al bebé mientras llegaba el apoyo especializado. Con firmeza y serenidad indicó: “Lo puede colocar en un lugar rígido, con los dos dedos, índice y el dedo medio, presionar, por favor, en el pecho”.
Las indicaciones comenzaron a dar resultado. Al seguir las maniobras, los familiares notaron una respuesta del pequeño y, con evidente alivio, expresaron: “Ya está reaccionando, se movió un poco”.
Mientras continuaba la asistencia telefónica, se activaron los protocolos de emergencia y se alertaron las corporaciones médicas correspondientes. Minutos después, paramédicos del ERUM arribaron para valorar al niño.
Tras una revisión rápida, lo estabilizaron y procedieron a su traslado al hospital infantil, donde, acompañado de su madre, recibió atención médica especializada.