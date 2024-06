“Transportar agua ya es un problema de seguridad”: Choferes de pipas denuncian asaltos en Valle de Toluca

Satisfacer la demanda de agua en en el Valle de Toluca, ha puesto en riesgo la vida los operadores de pipas que la distribuyen, debido a los robos y asaltos a mano armada de los que han sido victimas en las últimas fechas.

“No me ha platicado nadie, yo lo he vivido en carne propia. Ya sea en colonias o en los poblados aledaños de Toluca, el problema es muy grande y ya la situación está rebasada”, acusó Hugo Varela, operador de una pipa.

Transportar agua es un problema de seguridad, dicen piperos

Hugo relata que transportar agua ya es un problema de seguridad, porque hay pobladores que toman por asalto las unidades para obtener agua y la delincuencia va por el dinero que llevan, por lo que temen por las unidades.

“El peligro sí está latente. Yo creo que conforme va pasando el tiempo y si esto sigue así, va a llegar el momento donde te quiten las unidades o te bajen de las autoridades. Más adelante no sé si suene exagerado, pero sí va a ser necesario ir resguardados por una patrulla”, dijo Hugo Varela.

La demanda de agua ocasiona que más comunidades dependan del servicios que dan las pipas, las cuales surten agua para satisfacer las necesidades en su día a día.

“Lo que es en varios lados: no hay agua y sí tenemos que andar a la vuelta y vuelta. Me echaba 3-4, ahorita 7-6, no es mucha la diferencia pero sí por el tiempo”, explicó Sergio Zavala, operador de una pipa.

Robos de pipas

En febrero pasado, pobladores de La Marquesa frustraron el robo de una pipa de agua. Los presuntos responsables fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades y consignados por el delito de robo.

Apenas el 11 de junio, delincuentes robaron una pipa sobre la carretera Picacho-Ajusco, en la colonia San Nicolás, en la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México (CDMX). Llevaba 2 mil 500 litros de agua, la cual sería repartida entre los vecinos de zonas altas, debido a la escasez que presentan.