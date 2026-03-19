Lo que se conoce hasta el momento es que una intensa movilización de fuerzas federales ha tomado por sorpresa la zona sur de Culiacán, Sinaloa, durante la madrugada de este jueves 19 de marzo. El despliegue de un operativo en lo que sería una propiedad de Ismael "El Mayo" Zambada.

Cronología del despliegue: ¿Qué se sabe del operativo en la presunta finca de "El Mayo" Zambada?

Se sabe que las acciones tácticas comenzaron alrededor de las 03:00 horas. Donde un despliegue de gran escala ejecutado por efectivos de élite de la Secretaría de Marina (SEMAR) en conjunto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estarían en la comunidad de El Álamo. Se sabe que este poblado pertenece a la sindicatura de El Salado, una región identificada por su importancia estratégica en la periferia sur del municipio de Culiacán.

🔴 Se registra un operativo en el Salado, en Sinaloa. Marinos ingresaron por aire y tierra a una de las zonas de influencia de “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa.



Ha trascendido que durante el operativo se detuvo a una persona cercana a Ismael “El Mayo” Zambada.



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La propiedad intervenida: Vínculos con Ismael "El Mayo" Zambada

Sobre el inmueble bajo custodia, los datos que se manejan en el lugar indican que se trata de una finca que se conoce como propiedad de Ismael "El Mayo" Zambada, figura central de la estructura del Cártel de Sinaloa.

Se ha reportado la irrupción de vehículos con blindaje artesanal y oficial. Se conoce que el acceso a la propiedad se encuentra totalmente restringido por un cerco militar.

🚨 #ÚltimaHora



Reportan la detención de la hija mayor de Ismael 'El Mayo' Zambada



Mónica Zambada habría sido capturada por fuerzas federales en la sindicatura de El Salado, al sur de Culiacán



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En cuanto al desarrollo de las diligencias actuales, se sabe que el personal federal realiza inspecciones exhaustivas en el interior del predio.

¿Hay personas detenidas en el despliegue del operativo en El Salado, Sinaloa?

Hasta este minuto, se reporta una detención aunque no hay reporte oficial de quién es. A pesar de la magnitud del despliegue, que es plenamente visible para los habitantes de El Salado, se conoce que aún no hay una postura institucional clara. Se sabe que la persistencia del operativo continúa y se permanece a la espera de un comunicado formal.