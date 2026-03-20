Despliegue inusual de fuerzas especiales en Santa Martha Acatitla: ¿qué sucedió?

La Ciudad de México atraviesa una jornada de intensa actividad en materia de seguridad pública. En el corazón de la alcaldía Iztapalapa, el centro penitenciario de Santa Martha Acatitla se convirtió en el escenario de una presencia policial fuera de lo común. Todo mientras dormía.

Despliegue masivo de fuerzas especiales en Santa Martha Acatitla

El movimiento comenzó ante la ejecución de un presunto operativo que alteró la cotidianidad de la zona, obligando a un despliegue masivo de diversas corporaciones que rodearon la institución.

En esta intervención participaron elementos de la Policía de Investigación, quienes trabajaron en conjunto con agentes de la Policía Metropolitana y personal de la Policía Bancaria e Industrial.

La misión de estos uniformados no se limitó al resguardo externo, ya que se dispersaron tanto en las inmediaciones como en las áreas internas de la cárcel para consolidar un perímetro de protección y garantizar el control absoluto del recinto.

Esta acción generó un ambiente de incertidumbre y asombro entre los residentes locales y los ciudadanos que circulaban por las vialidades cercanas. Hasta el momento, las instituciones correspondientes han guardado hermetismo sobre las causas exactas que detonaron esta movilización o los hallazgos tras las labores de inspección, aunque se prevé que la información detallada sea liberada por las autoridades en un plazo breve.

Vigilancia vial y resultados del alcoholímetro en las 16 alcaldías

De manera paralela, la vigilancia se extiende a las vialidades de toda la capital mediante la continuidad del programa preventivo Conduce sin Alcohol. Esta estrategia, diseñada para reducir la incidencia de percances viales derivados de la ingesta de sustancias embriagantes, mantiene una presencia constante y aleatoria en las 16 demarcaciones de la metrópoli.

Los filtros de revisión operan en distintos horarios para maximizar la cobertura y supervisión de quienes transitan por las arterias principales de la Ciudad de México.

Van más de mil 800 conductores que van al “Torito” en CDMX



Se han realizado más de 600 mil revisiones en lo que va del año. El operativo "Conduce Sin Alcohol" es permanente y aleatorio.



Mil 800 personas superaron el límite de y terminaron en el Centro de Sanciones… pic.twitter.com/0xbScrufii — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 20, 2026

Mil 800 conductores fueron detenidos por exceder límites de alcohol en pruebas del alcoholímetro

Los datos más recientes que abarcan la última temporada y llegan hasta principios de marzo de 2026, revelan la magnitud de este esfuerzo preventivo. En total, se han contabilizado 600 mil inspecciones a conductores. Este monitoreo ha permitido identificar a mil 800 automovilistas que sobrepasaron los niveles de alcohol permitidos por la ley, los cuales están fijados en 0.4 miligramos por cada litro de aire que se exhala.

Quienes incumplieron esta normativa fueron trasladados al centro de detención administrativa conocido como El Torito, localizado en la zona de Miguel Hidalgo, mientras que sus unidades motorizadas terminaron en el depósito vehicular. Con estas acciones, el gobierno busca mitigar la pérdida de vidas y el registro de heridos en siniestros de tránsito, reiterando el llamado a la población para evitar ponerse al volante si han ingerido alcohol.

