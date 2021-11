La cuarta ola Covid-19 es inminente, ¿De qué tamaño será?

¿De qué tamaño será?, porque va a ser… de hecho, “ya hay indicios de la cuarta ola covid-19”, esas fueron las palabras del Secretario de Salud, Jorge Alcocer, lo dijo el fin de semana, en Acapulco.

Antes, lo advirtió la Organización Panamericana de la Salud: “México, reporta una tendencia creciente en muertos por el virus”, para la “OPS”, el repunte tiene padre y madre: Día de Muertos y Fórmula Uno.

Los números del gobierno cuentan a un millón de personas en el desfile del 31 de octubre y a 350 mil en el Autodromo del 5 al 7 de noviembre.

A esos mega eventos, hay que sumar el Buen fin del 10 al 16 de noviembre, el puente revolucionario por el 20 y el Corona Capital 2021. Por eso, “hay indicios”.

Después de 16 semanas con contagios a la baja, la pasada volvió a registrar los 3 mil casos por día, son los mayores números desde el pico que alcanzó la tercera ola de Covid entre julio y agosto.

Por cierto, la tercera ola fue reconocida en la mañanera del martes 6 de julio, pero nadie ha declarado oficialmente el termino: una tercera ola que nos movió, pero no nos revolcó, mucho menos nos ahogó como nos ocurrió durante la primera ola de mayo 2020 y la segunda de diciembre y enero pasados.

Esas primera y segunda olas con hospitales saturados, de tanques de oxígeno agotados, de cuerpos apilados en los semefos, de filas interminables en los crematorios, hoy, la realidad es distinta, la cuarta ola nos encuentra con esquema completo de vacunación a 64 millones de mexicanos.

Aunque ya sabemos, los vacunados tenemos que seguir cuidándonos, para no contagiarnos y no contagiar, hay que recordar que los vacunados nos podemos enfermar, que la vacuna nos ayuda a no enfermar de gravedad.

La receta ya la tenemos, cuidarnos, recordar lo básico, usar el cubrebocas, no tocarnos la cara, no meter nuestras manos en boca, nariz y ojos, lavarnos las manos, usar gel antibacterial, mantener la distancia.

La cuarta ola de Covid está por romper, ojalá que salgamos a flote, que el barco no se hunda.