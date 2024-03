La importancia de pertenecer a una familia, la reflexión de Jorge Zarza

La familia es nuestro primer refugio y ese lugar en donde nos podemos sentir mucho más seguros, no importa el tamaño que sea.

La familia es el alimento que nos hace mejores personas y por eso tenemos que cuidarla y por eso tenemos que defenderla.

Este domingo quiero reflexionar sobre los que hemos tenido la fortuna de haber nacido en una familia. No cualquiera, es un privilegio crecer rodeados de cariño, saber que siempre hay un abrazo, un consejo, un regaño.

No cualquiera, insisto, lo tiene y no me refiero a aquellos niños abandonados que crecen en la calle, no, son sino aquellos que teniendo una familia no están unidos, ya sean los migrantes que tienen que dejar a los suyos o aquellos que trabajan día y noche y casi no ven a sus hijos.

Los estudiosos de la familia recomiendan convivir por lo menos tres veces a la semana con todos los integrantes.

La familia necesita de nuestro tiempo, así que aprovechemos cada minuto que estemos con ellos en ese lugar que le llaman muchos, el mejor lugar del mundo.