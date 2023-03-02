Oposición se alista para impugnar ante SCJN el Plan B electoral

Partidos de oposición se dicen listos para impugnar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el segundo paquete de leyes electorales del plan B, luego de que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Señalan que entre las opciones a presentar figuran controversia o acción de inconstitucionalidad.

En un video publicado en su cuenta de Twitter, Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI, aseguró que tanto su partido como la fracción parlamentaria en San Lázaro presentarán recursos legales ante la Corte por el plan B.

"Nosotros estamos por un INE austero pero también por certeza en las elecciones y el plan B no lo genera" sentenció el priista.

#PlanB Les dejó liga al DOF https://t.co/hkyliikCgv. Arrancan los tiempos para las impugnaciones. pic.twitter.com/aoamIzdtg4 — Rubén Moreira (@rubenmoreiravdz) March 2, 2023

También en su cuenta de Twitter, Luis E. Cházaro, líder de los diputados del PRD, señaló "Escuchamos el mandato de la gente del pasado domingo. Estamos listos para acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y presentar el segundo paquete de acciones de inconstitucionalidad. Juntos, partidos y sociedad, defenderemos nuestra democracia".

Se publicaron las reformas restantes del llamado #PlanB. Escuchamos el mandato de la gente del pasado domingo. Estamos listos para acudir a la @SCJN y presentar el segundo paquete las Acciones de Inconstitucionalidad. Juntos, partidos y sociedad, defenderemos nuestra democracia. pic.twitter.com/DWV71AQS8Z — Luis E. Cházaro (@LuisChazaroMX) March 2, 2023

DOF publica Plan B en materia electoral

Este jueves fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Plan B en materia electoral, contempla cambios y derogaciones en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y en la Ley General de Partidos Políticos, así como en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. También se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.