INE presenta impugnación tras cese de Edmundo Jacobo, secretario Ejecutivo, por Plan B

Tras la publicación del Plan B de la Reforma Electoral en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y por consiguiente su entrada en vigor, el secretario del Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), Edmundo Jacobo Molina, fue cesado de su cargo. Por esta razón, el órgano electoral presentó una impugnación ante el Tribunal Electoral.

“Ante la medida ordenada por el Poder Legislativo, la autoridad electoral refrenda su compromiso con el cumplimiento de la Ley; sin embargo, este Decreto es inconstitucional al invadir competencias de la autoridad electoral y contravenir derechos amparados por la Constitución”, se puede leer en el comunicado de prensa compartido este jueves 02 de marzo.

Fue durante la madrugada de este jueves 02 de marzo cuando se publicó en el DOF el Plan B, proyecto impulsado por el Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

A partir de la publicación del #PlanB, cesó el ejercicio de Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo del @INEMexico.



Ocupa el cargo desde 2008 y ha sido electo en tres ocasiones. Según la última de ellas, ocuparía la Secretaría Ejecutiva hasta 2026. pic.twitter.com/LQ8jUsgFZ7 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 2, 2023

¿Quién es Edmundo Jacobo?

Edmundo Jacobo ha desempeñado el cargo de secretario Ejecutivo del INE durante los últimos 14 años; sin embargo, tras la entrada en vigor del Plan B de la Reforma Electoral, tendrá que ser cesado de su cargo por una cláusula estipulada en el paquete de reformas impulsadas por AMLO.

Cabe recordar que Edmundo Jacobo llegó al puesto de secretario del Ejecutivo desde 2008, cuando el INE era aún el Instituto Federal Electoral (IFE). El 11 de abril de 2014 fue electo para que ocupara el mismo cargo bajo el INE y al mando de Lorenzo Córdova.

Fue con una rápida jornada luego de que consejeros electorales señalaran al presidente del INE de fraude a la ley, al anticipar dos meses la reelección del secretario Ejecutivo.

En 2020 fue reelecto por un plazo de seis años más, es decir, antes de la entrada en vigor del Plan B de la Reforma Electoral, Edmundo Jacobo tendría que cesar del cargo hasta 2025, con un total de 18 años trabajando en el INE.

“La autoridad electoral reconoce el trabajo, dedicación y vocación democrática durante 14 años de Edmundo Jacobo, quien ha contribuido a la construcción de un México de libertades y derechos”, reiteró el INE.

El argumento del INE es que no pueden expedirse leyes privativas, esto es, en contra de una persona específica, por lo que no puede disminuir el periodo del nombramiento de un Secretario Ejecutivo en lo particular.

El INE debe nombrar un encargado de despacho en las próximas horas y deberá elegir a su nuevo secretario ejecutivo en mayo para un periodo de seis años, en dado caso de que el Tribunal Electoral no decida algo diferente.