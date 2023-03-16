Conoce a Orca, perro ganador de Crufts 2023, la expo canina más prestigiosa del mundo

Orca es el "mejor" perro del mundo y su hogar se encuentra en Croacia, justo a donde este "lomito" ha regresado después de su participación en la expo canina de Crufts 2023 efectuado en Birmingham. Además de su estética, este perro ganador se caracteriza porque "nunca deja de mover la cola".

Orca, es una hembra Lagotto Romagnolo, una raza de perro de agua originaria de la región italiana de Romagna y fue declarada como la mejor y perro ganador entre más de 19 mil "lomitos". Orca tiene tan solo cinco años de edad.

Este perro de peculiar pelo rizado y que "nunca deja de mover la cola", ha hecho historia ya que es la primera "perro" de esta raza que gana en Crufts 2023. Además de sorprender a los jueces y ser coronada como la Mejor de la Exposición en Crufts 2023, esta mascotita también fue la ganadora del grupo de perros de caza.

Vanessa McAlpine, directora de Crufts 2023 ha señalado que: "Enhorabuena a Orca, que ha contribuido a terminar la competición de este año en lo más alto, llevándose el codiciado premio al mejor de la exposición junto a su adiestrador, Javier. Los dos son ganadores muy merecidos y estaba claro ver su fuerte relación juntos en el ring".

Javier González Mendikote, quien es adiestrador de Orca, señala que: "He trabajado durante los últimos 20 años para conseguir algo así en mi vida".

What a winner! Orca the Lagotto Romagnolo is your 2023 #Crufts Best in Show!🐶🏆💚 pic.twitter.com/oVldA3oR3Y — Crufts (@Crufts) March 12, 2023

Una perro que "nunca deja de mover la cola" gana en Crufts 2023

Por su parte, Ante Luci el dueño de Orca, ha señalado que: "Este es sin duda el mayor resultado en la historia de la cinología croata. Esta es la mayor exposición canina del mundo, la más prestigiosa. Alrededor de 20 mil perros formaron parte del concurso. Ni un solo perro de Croacia se acercó a este resultado".

Orca ha participado en diferentes exposiciones caninas desde que era una cachorro y desde aquellos momento obtuvo excelentes resultados en diversas parte de Europa. Sus primeros premios los obtuvo en casa, en donde ganó los espectáculos más grandes en Zagreb. Después la llevaron a concursar en Estados Unidos en donde esta peculiar "perro" quedó en segundo lugar.

Ante Luci, dueño de Orca:

No hay espectáculo más grande que Crafts, y estamos pensando en parar todo con este gran logro y el mejor resultado de la historia. Sería quizás la mejor manera de terminar su carrera. Tal vez sea hora de que Orca tenga sus crías. Ese es el plan.

Organizada por el Kennel Club de Birmingham en Reino Unido, Crufts 2023 celebra la relación única que los perros mantienen con sus dueños, además de que fomenta la cría de perros sanos. En la expo canina más prestigiosa del mundo, los "lomitos" se destacan en competencias de agilidad, obediencia, flyball, además del trabajo de talones al ritmo de alguna música.