La historia de San Bartolomé y la creencia de que “el diablo anda suelto” cada 24 de agosto

En Latinoamérica, principalmente en México, cada 24 de agosto cobra vida la creencia de que “el diablo anda suelto” y se recomienda no salir de casa, ¿pero cuál es el origen y qué tan cierto es esto?

De acuerdo con la religión católica, esta creencia surge por la fiesta litúrgica de San Bartolomé, uno de los 12 apóstoles de Jesucristo, que se celebra cada 24 de agosto.

Se dice que San Bartolomé logró expulsar al demonio de una región situada en lo que se conoce como Armenia, donde era idolatrado, incluso se dice que realizó un exorcismo a la descendencia de un rey. Por ello es que las pinturas de este santo se suele representar a su lado a un diablito encadenado.

Origen de la creencia: “El diablo anda suelto”

Se dice que San Bartolomé fue torturado un 24 de agosto y surgió la leyenda de que fue así como una venganza del diablo y de ahí surgió la frase popular: “el diablo anda suelto”.

Algunas versiones de la leyenda indican que San Bartolomé, conocido por su riqueza y prosperidad, causó envidia en el diablo, que lo retó a una carrera, cuyo premio serían las riquezas del apóstol.

Se dice que San Bartolomé aceptó y ganó, luego de que el diablo se hundió en un río. El demonio juró vengarse de San Bartolomé cada 24 de agosto, día en que se dice que está libre para causar caos y desgracia en el mundo.

Sobre esta última versión, la Iglesia Católica indica que el diablo puede hacer de las suyas cualquier día del año y no necesariamente el 24 de agosto, santoral de San Bartolomé.

Se dice que San Bartolomé derrotó al demonio y en venganza este se libera cada 24 de agosto. | Imagen creada con ChatGPT

¿Por qué la creencia dice que no salgas de tu casa?

La leyenda dice que las personas deben evitar salir durante las 24 horas del 24 de agosto para evitar accidentes, enfermedades y/o todo tipo de maldades, de esta forma, se protegen de cualquier tipo de influencias malignas.

¿De qué protege el apóstol San Batolomé?

También conocido como Natanael, este apóstol es reconocido para interceder en el discernimiento espiritual, sanación y protección contra el mar, además de casos complicados, para pedir los favores del apóstol, existe una plegaria llamada Oración a San Bartolomé Apóstol, de acuerdo con Desde la Fe.

Oh, San Bartolomé, apóstol y discípulo de Nuestro Señor Jesucristo, tú que fuiste un insaciable evangelizador, te pido que intercedas por mí, para no caer en la tentación. El diablo es como un perro rabioso encadenado, que constantemente buscar morderme para apartarme de Dios, ayúdame a que, con tu ejemplo e intercesión, no me acerque a él, sino que busque más a Cristo, Nuestro Señor. San Bartolomé apóstol, encadena las fuerzas del mal que me acechan. Amen.