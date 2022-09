Cae “El Tino” tras balaceras en Orizaba, sigue patrullaje en calles

El municipio, también considerado pueblo mágico de Orizaba, en Veracruz, regresa a una cierta normalidad tras las balaceras registradas la tarde del lunes y luego de las cuales fue detenido Faustino “N” alias “El Tino”, quien es identificado como presunto integrante de una banda delictiva y generador de violencia en la localidad.

A unas horas de las balaceras, negocios y escuelas en el centro de la ciudad operan con normalidad pero con el sentido de alerta, solo el Colegio Preparatorio de Orizaba suspendió sus clases.

La calle Sur 15 sigue cerrada y acordonada resguardando la vivienda en donde ocurrió el enfrentamiento, incluso aún se observan casquillos en la calle.

Los vecinos están sorprendidos por las horas de angustia que pasaron.

Víctor Manuel Meza, vecino del lugar relata:

“Mi local esta abajo de la casa donde fue el suceso y nos metieron a los dos, me tuve que resguardar en el baño y mi paciente en la parte de junto, nos tocó las detonaciones, la parte de atrás del consultorio da a su patio se escuchaba los gritos, balazos, las cosas que nos decían, me vieron los marinos y vieron y nos sacaron, estuvimos como 20 minutos”, recuerda con angustia.

A través de redes sociales se difundieron videos de estudiantes y habitantes que se resguardaban al escuchar las detonaciones de armas de fuego.

Incluso, afirman que nunca habían visto este tipo de hechos en Orizaba.

Álvaro Lechuga, otro vecino y testigo de lo ocurrido recuerda: “No dio tiempo de nada, empezamos a escuchar detonaciones tras detonaciones y al principio fueron tan seguidas que no hubo espacio de nada, no sabíamos ni cuál era la realidad, ni la situación, fueron dos horas de angustia porque no sabes qué pasa”.

Los vecinos señalan que los presuntos delincuentes tenían poco de más de una semana de haber llegado a la casa donde ocurrió el enfrentamiento.

Víctor Manuel Meza lo plantea así: “Tenían como semana y media que habían llegado a vivir, vivían otras personas y se fueron, lo normal llegaron estas, ni al caso”.

Cae “El Tito”, generador de violencia en Orizaba

Luego del entrenamiento, se logró abatir a un presunto delincuente y dos más fueron detenidos entre ellos Faustino “N”, alias “El Tino”, identificado como miembro de una banda delictiva generadora de violencia en la región de Orizaba informaron las autoridades de la Secretaria de Seguridad Pública.

A pesar de la detención del presunto delincuente y del operativo, las acciones de vigilancia y patrullaje continúan.

Así, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, de la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) siguen patrullando las calles de Orizaba.