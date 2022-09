Hechos en Orizaba fueron un asunto de propaganda en redes: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que los hechos ocurridos en Orizaba, Veracruz, fueron una cuestión de propaganda en redes sociales, ya que aseguró que incluso se hizo una transmisión.

El mandatario explicó en la mañanera del 13 de septiembre que todo comenzó por la detención de un cabecilla criminal, lo que desató una protesta y la quema de una parte de un tráiler.

#EnLaMañanera | La balacera de más de una hora que se registró en Orizoba, #Veracruz que dejó un muerto y un detenido se desencadenó cuando fuerzas armadas desplegaron un operativo en una casa y fueron amenazados con una granada, así lo confirmó el presidente @lopezobrador_ pic.twitter.com/QKYtpvBe9Y — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 13, 2022

“Cuando se detiene a algunos dirigentes de bandas, a veces para tratar de impedir la acción de las corporaciones hacen propaganda hasta transmitieron en vivo y lo de los camiones que les prenden fuego. Tiene ese mismo propósito. Sin embargo, se tiene que aplicar la ley, puede ser ruidoso, escandaloso, sensacionalista, amarillista, pero se actúa”, indicó AMLO.

Guardia Nacional ya atiende hechos en Orizaba

El mandatario explicó que la Guardia Nacional ya atiende los disturbios en Orizaba , Veracruz, a lo que llamó propaganda, incluso aseguró que sus adversarios lo usaron para “darse gusto”.

“Afortunadamente no fue tan grave, deseamos que esto no pase, fue más un asunto de propaganda y en redes, fue una transmisión en vivo y nuestros adversarios pues ya saben, se dan gusto”.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ insistió en que su gobierno no venden o acuerda el reparto de territorios con el crimen organizado. pic.twitter.com/YiEfplL0BH — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 13, 2022

Sobre la presencia de la Guardia Nacional, AMLO insistió en la presencia de las fuerzas armadas en la calle para temas de seguridad.

“La Guardia Nacional, por eso también son estas respuestas porque se está actuando y no hay impunidad y cero corrupción, no se tolera lo de la venta d elas plazas. Sea quien sea la autoridad local que se atreva a proteger a la delincuencia.

“Ojalá que se apruebe el que siga apoyando a la Guardia Nacional en la Secretaría de Marina y de la Defensa y vamos a seguir con el debate porque no es militarización, vamos a seguir probando que no se violan de derechos humanos y que no hay masacres y que no hay torturas. Queremos proteger a los ciudadanos”, concluyó la mañanera del 13 de septiembre.