Temas de la mañanera de AMLO del 13 de septiembre en vivo

En la mañanera de AMLO del 13 de septiembre se presentó el “Pulso de la salud”, sobre la pandemia de Covid-19, la vacunación entre los niños, además de los avances de un sistema de salud pública. Sigue en vivo los temas abordados durante la conferencia matutina.

Descenso de casos de Covid-19

La Secretaría de Salud informó en la mañanera de AMLO que ya suman siete semanas consecutivas en los casos de Covid-19 van en descenso, además de las muertes, las cuales ya van tres semanas en que solo se registran cifras de un solo dígito.

Se esperan la llegada de más de 6 millones de vacunas pediátricas contra Covid-19 en las siguientes semanas.

Conferencia de prensa en vivo. Martes 13 de septiembre 2022 | Presidente AMLO

Médicos extranjeros especialistas en siete estados

Zoé Robledo, director generla del IMSS, informó durante la mañanera de AMLO que en el país ya suman 277 médicos especialistas extranjeros en siete entidades, siendo Nayarit (92), Colima (57) y Campeche (49) las entidades que encabezan la lista con más especialistas.

Seguidos de Oaxaca (43), Sonora (15), Zacatecas (11) y B aja California (10) y se espera la llegada en las siguientes semanas de 333 más en Oaxaca, Guerrero y Veracruz.

AMLO pide elecciones “limpias y libres” en Edomex y Coahuila

El Presidente dijo que lo mejor que el gobierno no intervenga en las elecciones de 2023y 204, sino que se permita que los ciudadanos eligan de forma libre.

“Que los gobiernos no intervengan, eso es lo mejor, que se deje en lobertad a los ciudadanos para que decidan libremente sobre sus autoridades, que haya democracia, que no haya compra de votos, que no se engañe a la gente y que no se les esté hostigando, que se deje a los ciudadanos que decidan, que ellos voten por el partido y candidato que consideren más conveniente, que haya elecciones limpias y libres”, dijo.