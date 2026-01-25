¿Una millonada? ¿Cuánto dinero reciben los actores que ganan un Oscar?

¿Una millonada? Aquí te diremos cuánto dinero reciben los actores que ganan un Oscar . La ceremonia de estos premios se llevará a cabo el próximo 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Hollywood; la ceremonia iniciará en punto de las 19:00 horas tiempo del centro de México y la podrás ver totalmente en vivo a través de la señal de Azteca 7. De acuerdo con las reglas de la Academia, los intérpretes que dan vida a personajes en las historias del cine no ganan ningún tipo de dinero por ganar dicho galardón.

¿Por qué no reciben dinero los actores que ganan un Oscar?

Los ganadores que se lleven un Oscar no reciben nada de dinero, y esto se debe gracias al Reglamento de la Academia de Hollywood, la cual dicta que el actor sólo será reconocido con una estatuilla de oro; sin embargo, llevarse un premio de esta magnitud la cual representa entrar en el olimpo del séptimo arte, impulsa la carrera de los artistas de una manera inigualable.

¿Qué ganan los actores que son nominados a un Oscar?

De igual manera, los nominados no ganan ningún pago económico, sin embargo, desde hace años se ha revelado que, los que están en la lista para posiblemente hacerse con un Premio Oscar , sí reciben una bolsa de regalos, la cual está valorada en varios miles de dólares. Este obsequio es preparado por Distinctive Assets, y al parecer su costo es de unos 200 mil dólares.

Esta bolsa incluye una línea completa de productos para que cuiden su piel y cabello, cuatro noches en un resort de lujo en las Maldivas; un retiro de 5 noches en las colinas de Sri Lanka, kit de pruebas genéticas, vales para las operaciones de liposucción entre otros productos. Cabe señalar que, este regalo sólo es para los 25 candidatos de las categorías.

¿Se puede vender una estatuilla de los Oscar?

No, las estatuillas de los Premios Oscar no se pueden vender, recordemos que, dichos galardones están bañados en oro de 24 kilates, pero, los ganadores no podrán revenderlas ya que en 1951 se introdujo una norma por contrato ya que se dieron varios casos de venta.

De hecho, el actor que se lleve la estatuilla debe firmar un documento de no reventa que sólo podrá evitarse si es que la propia organización se niega a adquirirlo por el costo de solamente un dólar. A continuación te diremos lo que dice el reglamento de la página web de las normas de la Academia.

“Los ganadores de los premios no podrán vender o disponer de otro modo de la estatuilla del Oscar, ni permitir que se venda, sin ofrecer su venta antes a la misma Academia por el precio de solamente un dólar”.