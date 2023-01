5 recomendaciones del INAI para evitar ser victima del oversharing

Con la llegada de los teléfonos inteligentes y de las múltiples aplicaciones aumentó la forma en que se comparte el día a día en internet, por ello, por ello el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) da las siguientes recomendaciones para evitar riesgos con el oversharing.

Datos del INEGI indican que en el país durante el 2021 había 88.6 millones de usuarios de internet, el 75.6% pertenece a la población de seis años y más.

Entre las actividades que realizan estos usuarios se encuentran el mantenerse comunicados, buscar información y acceder a redes sociales.

Sin embargo, compartir de sobremanera lo que se hace en la vida diaria podría conllevar a ciertos riesgos.

¿Qué es el oversharing?

Se refiere a la exposición que hace cada persona de su información personal a través de internet y sobre todo de las redes sociales, pero al compartir demasiada sin tener las precauciones necesarias podría usarse esa información por parte de usuarios malintencionados.





*El oversharing se hace cuando se publican los datos precisos de la ubicación en el momento exacto en el que estamos.

*Al compartir fotos íntimas, de nuestro entorno o sobre nosotros también es oversharing.

*O también cuando se publica en redes sociales absolutamente todo lo que se hace en el día a día.

Pexels

¿Cómo prevenir el oversharing?

El INAI da cinco recomendaciones para evitar riesgos por publicar en redes sociales.

1. Analizar sobre lo que se publicará a través de redes sociales, ya que una vez publicado no se tendrá control de esa información.

2. Configurar las redes sociales para elegir quién puede acceder a la información que se publica en cada una de ellas.

3. Evitar compartir información sensible en internet o redes sociales.

4. Explicar a los menores de edad y adolescentes los riesgos que hay al publicar información personal en redes sociales.

5. Se aconseja no difundir los planes de lo que se hará.





El INAI recuerda a la ciudadanía denunciar cualquier mal manejo de datos personales para así evitar que menores de edad sean víctimas de alguna conducta ilícita.

La denuncia se puede realizar a los teléfonos 800835 4324, 55 5004 2400 o al correo atencion@inai.org.mx.