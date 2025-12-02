La operaron del riñón sano: un error más del IMSS Bienestar Tamaulipas

En Tamaulipas, un caso de presunta negligencia médica ha provocado indignación y preocupación entre la ciudadanía. Gumersindo Calixto, habitante de Ciudad Victoria, denunció públicamente que su esposa fue operada del riñón equivocado en el Hospital Civil del IMSS Bienestar.

La paciente, quien había sido diagnosticada con hidronefrosis grado 3 en el riñón izquierdo —una condición que provoca la inflamación severa del órgano por obstrucción urinaria—, ingresó al quirófano para corregir el problema. Sin embargo, al finalizar la intervención, la familia fue informada de que el médico había operado el riñón derecho, el cual estaba completamente sano.

El hospital del IMSS Bienestar admite el error, pero pretende deslindarse

De acuerdo con Calixto, el propio Hospital Civil reconoció que hubo una equivocación durante la cirugía. No obstante, lejos de asumir plenamente la responsabilidad, el personal habría intentado deslindarse argumentando que se trató de un procedimiento “inesperado” o “atípico”.

La única solución que ofrecieron a la familia fue repetir la cirugía, nuevamente a cargo del mismo urólogo responsable del error.

Para Gumersindo y sus familiares, esta propuesta resultó inaceptable: la confianza quedó completamente rota.

Hasta el momento, el hospital no ha emitido un comunicado oficial sobre lo ocurrido, ni ha dado detalles sobre las medidas administrativas o legales que se estarían tomando.

Familia desconfía del IMSS Bienestar

La familia se encuentra en incertidumbre médica y en riesgo de complicaciones, pues el riñón afectado por hidronefrosis no ha recibido atención. Sumado a ello, ahora existe un daño quirúrgico en el órgano sano, lo que podría generar afectaciones a corto y largo plazo.

Este caso es una muestra de la crisis que sufren los hospitales públicos ante la falta de supervisión y los procedimientos de seguridad. La familia Calixto insiste en que no buscan revancha, sino justicia y garantías de que ninguna otra persona viva una situación similar.

Mientras tanto, se mantiene la preocupación social ante la ausencia de una postura oficial del IMSS-Bienestar, en un momento en que la confianza en el sistema de salud se encuentra bajo escrutinio.