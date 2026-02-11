Los estados más afectados por el anticiclón en la atmósfera de México con calor de hasta 45 grados

Un poderoso sistema de alta presión domina el clima en gran parte del territorio nacional, provocando un aumento drástico en las temperaturas diarias. El Servicio Meteorológico Nacional informó que este fenómeno atmosférico genera un ambiente inusualmente caluroso para la temporada invernal, con lo que eleva el termómetro.

Estados con más calor por el anticiclón en México

La presencia de este sistema en los niveles medios de la atmósfera impide el desarrollo de nubosidad, lo que permite que la radiación solar impacte directamente sobre el suelo nacional.

El Servicio Meteorológico Nacional advierte que las zonas más golpeadas por este calor extremo registran temperaturas de entre 40 y 45 grados Celsius. El noroeste de Guerrero , la región de la costa y el istmo en Oaxaca, junto con el oeste de Chiapas, enfrentan las condiciones más calurosas del país.

Los estados de Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos y el suroeste de Puebla registrarán temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius.

¿Qué es un anticiclón?

Para comprender el origen de esta ola de calor , resulta fundamental conocer la mecánica de este fenómeno. En la meteorología, un anticiclón representa una zona de alta presión atmosférica donde el aire desciende hacia la superficie terrestre. Este proceso, conocido como subsidencia, comprime y calienta el aire, lo que suprime por completo la formación de nubes y tormentas.

Al carecer de cobertura nubosa, los rayos solares calientan la superficie terrestre sin ningún tipo de obstáculo durante todo el día. El fenómeno actúa como un enorme domo invisible que atrapa el calor sobre el territorio afectado y garantiza cielos completamente despejados.

Curiosamente, esta misma falta de nubes provoca que el calor acumulado escape rápidamente hacia el espacio durante la noche, lo que explica por qué las madrugadas continúan siendo muy frías en las zonas montañosas del centro del país.

¿Cuándo volverá el frío en México?

Aunque el calor extremo domina el sur y centro del país, el invierno mantiene su fuerza en otras regiones y los descensos térmicos ya están en camino de nuevo, ya que recordemos que aún es invierno. El Servicio Meteorológico Nacional confirmó el ingreso del Frente Frío número 34 por el noroeste de la República Mexicana.

Baja California resiente de manera inmediata el impacto de este frente con chubascos y ambiente gélido. Mientras tanto, las madrugadas seguirán registrando heladas y temperaturas de -5 a 0 grados Celsius en las zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. México experimenta así un drástico contraste térmico en estos días: tardes abrasadoras dictadas por la alta presión y madrugadas congeladas impulsadas por las masas de aire polar.