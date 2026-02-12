VIDEO: Llevan a paciente en cobijas al IMSS Zacatecas por presunta falta de camilla; Instituto responde

Un paciente fue ingresado envuelto en cobijas al Hospital General de Zona No. 1 del IMSS en Zacatecas, luego de que, según testigos, no recibiera de inmediato una camilla al llegar al nosocomio. La escena fue captada en video y difundida en redes sociales, donde generó críticas hacia la atención inicial en la unidad médica.

En las imágenes se observa cómo el enfermo es bajado de la cajuela de una camioneta y cargado por tres familiares, quienes cruzan la avenida Torreón para entrar al hospital. Tras la circulación del video, el IMSS en Zacatecas emitió una postura oficial sobre lo ocurrido.

VIDEO en IMSS de Zacatecas causa indignación

El material muestra el momento en que los familiares trasladan al paciente a pulso, cubierto con cobijas, hasta la entrada del hospital. En la grabación, difundida por un automovilista, se afirma que en el IMSS no quisieron prestar una camilla en el acceso principal.

La escena generó indignación en redes sociales por la forma en que el paciente fue movilizado para recibir atención médica en Zacatecas.

🔴 Les negaron la camilla y tres hombres tuvieron que cargar a un paciente para pedir atención médica en el Hospital General de Zona número 1 del @Tu_IMSS en Zacatecas.



¿Qué respondió el IMSS en Zacatecas tras polémica por video viral?

A través de una tarjeta informativa, la delegación del IMSS en Zacatecas explicó que el derechohabiente acudía a citas programadas para estudios de rayos X y laboratorio, y que llegó al hospital en un vehículo particular.

De acuerdo con el Instituto, cuando el personal se percató de la situación, proporcionó una camilla para trasladarlo al interior de la unidad. También señaló que, tras concluir los estudios, el paciente recibió apoyo para regresar a su vehículo.

El IMSS aseguró que la atención fue brindada y que la actuación del personal buscó salvaguardar la integridad del derechohabiente. Hasta el momento, no se ha informado sobre sanciones o investigaciones adicionales por este hecho ocurrido en Zacatecas.