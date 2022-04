VIDEO: Mujer es apuñalada por ex pareja en concierto de Paco Barrón

El pasado fin de semana Paco Barrón ofreció un concierto en una local de Monte Morelos, Nuevo León, en donde una mujer fue apuñalada por su ex pareja en pleno escenario.

La mujer herida tuvo que ser trasladada a un hospital, mientras que el hombre que, presuntamente ya la había amenazado antes, fue detenido por las personas que se encontraban en el concierto y posteriormente puesto a disposición de la policía.

En el video que circuló en redes sociales se observa el momento en el que el cantante está por interpretar un tema, en pleno concierto , cuando un hombre agrede a una mujer y esta cae del escenario, causando pánico entre los asistentes.

De inmediato Paco Barrón pide la presencia de la policía y la atención a la mujer que yacía en el suelo, apoyada por algunos asistentes.

El cantante Paco Barrón recuerda cómo ocurrieron los hechos:

“Todo lo que pasó fue en un minuto, un minuto y medio, cuando yo me doy cuenta que una mujer se cae del escenario, verdad, volteo yo y veo que una persona estaba agrediendo, paré el tema, se baja del escenario y lo hace, quiere darse a la huida y entonces yo quise evitar que lo agarraran y así fue como la misma gente lo agarró, lo sometieron y lo llevaron a las autoridades, tengo entendido que era su ex pareja y ahorita hace rato me acaban de dar de fuente ya la había amenazado que donde quiera que fuera más le valía que no fuera al baile, iba a hacerlo y pues efectivamente sí lo hizo que malo”, relata.

Paco Barrón atento a salud de la mujer agredida

Paco Barrón aseguró que está al pendiente de la fan que fue agredida en su concierto y que espera poder visitarla pronto.

“Hasta donde yo sé ella ahorita está ya estable, está estable todavía en el hospital verdad, porque creo que la herida fue profunda, eso sí, estoy al pendiente, no he podido hablar con ellos, no he querido hablar con ellos, porque no quiero ser una persona imprudente, no me gusta ser imprudente, yo prefiero cuando ya esté recuperada, estar al pendiente eso sí, gracias a Dios tengo amistades que me estan pasando el dato y espero se recupere pronto, ojalá que algún día podamos visitarla y esté más tranquila ahorita es muy reciente esto”, confió.

El cantante dijo que la seguridad del público es su prioridad por lo que tras la agresión a la mujer, reforzará este tema en sus presentaciones.

“No hagan lo que no te gustaría que te hicieran, entonces al menos cuando nosotros estemos presentes jamás vamos a voltear al respecto vamos a poner pues un 6 o 7 por ciento de seguridad ahora lo vamos a hacer en un 10 por ciento, créanlo”, garantizó.