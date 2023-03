El padre Heriberto García lleva la fe católica a las redes sociales

El padre Heriberto García es una persona con algunos miedos que todavía no ha derribado. “Alguien que ha respondido al llamado de Dios. Que cuando se entrega a algo se entrega por completo, ese soy yo”, afirma.

Originario de San Francisco de Asís, Jalisco, Heriberto ya es un reconocido influencer dentro y fuera de la comunidad católica, pues en TikTok cuenta con 1.7 millones de seguidores.

El padre Heriberto García se crió en una familia tradicional y aunque parezca poco creíble, él dice que llevaba “el chamuco dentro”.

“Nunca me obligaron ir al Seminario ni nada de eso. Tenía muchos amigos, no era de los del cuadro de honor, de 10, no, yo era más bien de los que armaban la pelea en el salón”, narra.

Una casualidad lo llevó a conocer un Seminario. Cuenta que antes de relacionarse con la fe católica tenía una novia, y quería ser veterinario. “Trabajaba en una carpintería, estudiaba karate y por ir con los amigos viene una experiencia ir al Seminario. Encontré la puerta a la felicidad”, asegura.

Padre Heriberto García: se inicia como influencer durante la pandemia

Cuando en pandemia las puertas de las iglesias se cerraron, las de las redes sociales, en este caso, TikTok, se abrieron para el joven sacerdote e influencer, quien se aventuró en el internet y subió videos sobre la fe católica.

En sus videos también responde preguntas de sus seguidores, quienes le confían situaciones desde cotidianas hasta como el caso de un joven que le escribió sobre una propuesta para representar actoralmente a Jesús, pero que había rechazado el papel por no sentirse capaz. A lo que el sacerdote le envió un mensaje para tranquilizarlo.

#influencerdeamor #padredetiktok #padrecharro #fe #confiar ♬ Epic Music(842228) - Pavel @heribertogarciaar La fe es una creencia profunda en algo que no se puede ver o probar. La fe es una decisión consciente de confiar en La fe es una decisión de confiar en Dios para guiar tu vida. La fe es una decisión de creer que Dios tiene un propósito para tu vida y que Él te ayudará a alcanzarlo. La fe es una decisión de confiar en Dios para guiarte a través de los desafíos de la vida. #heribertogarciaar

“Los nuevos sacerdotes, si realmente queremos llevar la palabra de Dios, tenemos que tener celular, tenemos que tener computadora, tenemos que tener redes sociales, tenemos que responder de una manera diferente para llegar a los adolescentes”, expresa el sacerdote en referencia a su trabajo en TikTok.

El sacerdote dice que su vida no ha cambiado a partir de su labor como influencer. “Sigo teniendo mis amigos, mi familia, yo ahí soy Heriberto. No es que ‘llegó el padre’, soy el primo, el hermano, el tío, el hijo”.

Comenta que los sacerdotes también toman. “No voy a tapar el sol con un dedo y decir que los padres no toman, no tiene nada de malo tomar, el problema es los excesos”, y señala que la iglesia no es perfecta, “el objetivo que quiere sí es perfecto, pero está en manos de gente imperfecta”, afirma.

El padre Heriberto García, es un creador de contenido de fe católica para jóvenes en redes sociales y un aficionado de la charrería, como lo deja ver en varios de sus videos.