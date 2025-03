“No hay voluntad política”: Padres de niños con cáncer se manifiestan por falta de tratamientos; no hay medicamentos

En México, las y los niños con cáncer son abandonado por el Gobierno, pues no cuentan con el apoyo y medicamentos suficientes para completar sus tratamientos, y ante esta difícil situación, el Estado ofreció una “ayuda” de 6 mil 400 pesitos bimestrales, que es insuficiente para los menores con este padecimiento.

El cáncer infantil representa la primera causa de muerte en México entre niñas y niños de 5 a 14 años de edad. Al año, se diagnostican entre 5 mil y 6 mil nuevos casos de cáncer en menores de 18 años.

“La vida de un niño no se compra con nada, no tiene precio (...) Me parece deshumanizado ponerle precio a una vida humana”, asegura Israel Rivas, presidente del Movimiento Nacional por la Salud de Papás de Niños con Cáncer.

¿Cuánto cuesta realmente un tratamiento contra el cáncer en México?

Durante una entrevista con Fuerza Informativa Azteca (FIA), Israel Rivas, presidente del Movimiento Nacional por la Salud de Papás de Niños con Cáncer, compartió que el tratamiento para una o un niño diagnosticado con Leucemia Linfoblástica ronda entre el millón de pesos.

Una cifra a la que falta añadirle los gastos de terapias intensivas, infecciones, complicaciones, entre otros factores, que pueden llevarnos hasta un precio de 10 millones de pesos o, incluso, hasta el millón de dólares.

Israel Rivas, aclaró que el apoyo de más de 6 mil pesos bimestrales que dará el Gobierno, no servirá de nada, si no se termina con el desabasto de medicamentos en México.

Desabasto de medicamentos provocan baja en Tasa de Sobrevida de niños con cáncer

Por otro lado, el Presidente del Movimiento Nacional por la Salud de Papás de Niños con Cáncer compartió que el desabasto de medicamentos para tratamientos de cáncer ha provocado una reducción en la Tasa de Sobrevida en niños con este padecimiento.

Asegura que en el 2018, esta tasa estaba cerca del 80%, y actualmente, se ubica en el 52%.

“Es impresionante que en 6 años no hayan podido resolver problemas que ellos mismos provocaron”, comentó Israel Rivas.