Pentágono lanza página web con información sobre OVNIS

Con el objetivo de brindar información al público acerca de los OVNIS, la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios del Departamento de Defensa de Estados Unidos (AARO por sus siglas en inglés), lanzó una página web para informar al público sobre todo lo relacionado con fenómenos anómalos no identificados (UAP por sus siglas en inglés).

En conferencia de prensa realizada este jueves 31 de agosto, el general Pat Ryder, vocero del Pentágono señaló que: “El Departamento ha lanzado un sitio web para brindar al público información sobre sus esfuerzos para comprender y resolver fenómenos anómalos no identificados”.

DOD Press Secretary AF Brig. General Pat Ryder announces new AARO Website pic.twitter.com/ksxMXZIlpE — UAP News (@HighPeaks77) August 31, 2023

Sitio web con información oficial, fotografías y videos del fenónemo OVNI

La página web de AARO proporcionará información ademá de fotografías y videos, acerca de los casos de Fenómenos Anómalos No Identificados que hayan sido resueltos y luego de que sean desclasificados y aprobados para su divulgación pública.

En un futuro la página web contará con una función de registro para que tanto los empleados y contratistas actuales, además de los anteriores del Gobierno de Estados Unidos, proporcionen información sobre el fenómeno OVNI a la oficina, señaló el general Ryder quién además confirmó que la subsecretaria de Defensa, Kathleen Hicks, supervisará a la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios del Departamento de Defensa (AARO).

AARO y NASA trabajan con el Gobierno de Estados Unidos en el estudio del fenómeno OVNI

Cabe señalar que el lanzamiento de la página web se realiza en medio de un reciente aumento en el interés por parte de los legisladores estadounidenses en el tema de los Fenómenos Anómalos No Identificados entre los que se destacan los pedidos de un comité especial para investigar el fenómeno OVNI.

El Pentágono estima que para el siguiente informe de la oficina ante el Congreso de Estados Unidos, se entregue “relativamente pronto”. El Gobierno de Estados Unidos estudia los UAPs con la AARO e independientemente con la NASA como parte de sus intentos para llegar al fondo del tema.