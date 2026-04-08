¿Tienes multas de tránsito en CDMX? Cómo obtener hasta el 90% de descuento en el pago

¡Se acaba el tiempo! Si tienes multas de tránsito acumuladas en la Ciudad de México (CDMX), aún estás a tiempo para aprovechar el descuento de hasta un 90 por ciento en infracciones.

Esta medida está disponible hasta el 30 de abril de 2026, con el fin de que los capitalinos puedan regularizarse en sus adeudos. Sin embargo, la condonación de multas solo aplica para unos cuantos. A continuación, te decimos los requisitos completos.

¿De cuánto es el descuento por pronto pago en CDMX?

El programa de condonación te permite pagar solo el 10% del monto total de tu multa , siempre y cuando no estén relacionadas con algún delito. Además, se perdonará el 100% de las actualizaciones y recargos que genere la infracción.

Este beneficio solo aplica para multas producidas entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2025 y va dirigido a:



Propietarios de vehículos particulares

Concesionarios del servicio de transporte individual (taxis).

Requisitos para aplicar al beneficio de descuento de multas

Para obtener la condonación, debes cumplir con los siguientes criterios:



Que la multa haya sido generada dentro del periodo del 2019 al 2025.

Ser propietario de un vehículo o concesionario de taxi.

Que la infracción no esté dentro de estas excepciones: -Infracciones relacionadas con carriles confinados o exclusivos.

-Multas que hayan ocasionado lesiones a personas.

-Infracciones relacionadas con la comisión de algún delito.

Recuerda que el plazo para aprovechar este subsidio es limitado, por lo que es recomendable realizar el trámite antes del 30 de abril.

¿Cómo consultar tus multas en CDMX?

El trámite para consultar tus multas en CDMX es rápido, sencillo y gratuito. Sólo necesitas entrar al portal oficial: infracciones.cdmx.gob.mx



Debes ingresar tu Llave CDMX

Ingresa el número de placa (sin espacios ni guiones) podrás:

Revisa multas vigentes, adeudos de tenencia y puntos de fotocívicas.

Crea la línea de captura para realizar el pago por internet o en los locales autorizados.

¡Recuerda! Las infracciones las puedes pagar en línea a través del portal de Finanzas CDMX, la App Tesorería CDMX, kioscos de la tesorería, y en más de 8 mil puntos como bancos y tiendas de autoservicio.