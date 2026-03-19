Confirman pago doble en becas: estudiantes que reciben hasta 11,600 pesos en abril 2026

¡Atención, estudiantes! En el mes de abril, estudiantes beneficiarios de los programas para el Bienestar recibirán un pago doble de sus becas, correspondiente a los bimestres de enero-febrero y marzo-abril.

Si cuentas con la beca Benito Juárez o la de Jóvenes Escribiendo el Futuro, mejor alista tu tarjeta, ya que las autoridades educativas indicaron que el calendario oficial de pagos será publicado próximamente.

¿Por qué habrá pago doble de la beca Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro?

La razón por la que habrá un pago doble de becas en abril de 2026 es debido a un ajuste administrativo. Mediante un comunicado, se detalló que la entrega de los apoyos se agrupó después de completar el proceso de carga y validación de matrícula en los distintos subsistemas educativos del país.

Esto significa que los beneficiarios recibirán en una sola exhibición el monto correspondiente a dos periodos bimestrales.



Enero-febrero

Marzo-abril.

¿Cuánto recibirán los estudiantes con la Beca Benito Juárez?

En el caso de educación media superior, el apoyo económico corresponde a mil 900 pesos de manera bimestral. De esta forma, recibirán en total:



Pago de abril: 3,800 pesos

Este programa busca ayudar a millones de estudiantes de bachillerato en escuelas públicas, con el objetivo de que puedan continuar sus estudios durante los 3 años que dura la educación media superior.

⚠️ Estudiante de Educación Media Superior ⚠️



¡Aún estás a tiempo de hacer tu registro en línea!

Entra a https://t.co/uB0srVNIOR



Para más info: https://t.co/3Nr4Wrfldn pic.twitter.com/El7UVJp68I — BecasBenito (@BecasBenito) February 27, 2026

¿De cuánto es el pago de Jóvenes Escribiendo el Futuro?

Para estudiantes de nivel superior, el monto es considerablemente mayor debido a las características del programa.

El monto por bimestre es de 5 mil 800 pesos. Por lo que el pago total será de hasta 11 mil 600 pesos, cubriendo lo de los dos últimos bimestres faltantes.

Este apoyo está dirigido a universitarios inscritos en instituciones públicas, priorizando a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.