‘Fantasmas’ cobran becas: Revelan pagos a alumnos de educación superior fallecidos

Al viejo estilo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), donde los muertos votaban, hoy Morena lo superó, pues logró que los muertos cobraran becas. Así lo determinó la Auditoria Superior de la Federación (ASF) luego de revisar las cuentas del quinto año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Pagos de becas a estudiantes fallecidos

Un documento revela que la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar hizo pagos a 106 alumnos de educación superior ya fallecidos. Además, hay pagos por becas no acreditadas que suman 731 millones de pesos, mismos que se tendrán que aclarar.

Estas no son las únicas anomalías. En el penúltimo año de gobierno de López Obrador, es decir en 2023, hubo empresas del Estado que pusieron en riesgo la vida de ciudadanos.

Birmex y medicamentos caducos a unidades del ISSSTE

Se trata de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, Birmex. Esta empresa suministró 8 mil 060 piezas caducas de medicamentos, materiales de curación e insumos para la salud a unidades médicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Además, realizó pagos indebidos por compra de medicamentos defectuosos, sin control de calidad, y de claves no aprobadas. Uno por 819 millones de pesos, otro por 24 millones de medicamentos no requeridos y uno más de 15 millones en medicinas no aprobadas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

En total, Birmex tiene que aclarar por estas y otras irregularidades el uso y destino de mil 44 millones de pesos. La Auditoria Superior de la Federación advirtió que si en 45 días no se aclaran las anomalías habrá denuncias penales.