Atacan a hombre en silla de ruedas y le prenden fuego en calle céntrica de Utrecht, Países Bajos

Atacan a hombre en silla de ruedas y le prenden fuego en plena vía pública en Utrecht, Países Bajos. El hecho ocurrió la tarde del martes y dejó a la víctima con quemaduras en distintas partes del cuerpo, mientras que horas más tarde fue detenido un sospechoso relacionado con el caso.

El ataque se registró alrededor de las 15:30 horas en una zona concurrida de la ciudad; testigos que se encontraban en el lugar intervinieron de inmediato para apagar las llamas, logrando controlar parcialmente el fuego antes de la llegada de los servicios de emergencia.

Momento de horror paralizó las calles de Utrecht

De acuerdo con datos preliminares, el hombre tenía dificultades para moverse y se desplazaba en una silla de ruedas eléctrica cuando fue sorprendido por el agresor; el ataque ocurrió en plena zona pública, con personas alrededor que de pronto se encontraron con la escena.

Algunos corrieron a ayudar; intentaron apagar el fuego como pudieron, incluso con un extintor, mientras otros pedían auxilio a los servicios de emergencia.

Tras el arribo de los cuerpos de auxilio se confirmó que el hombre sufrió quemaduras en brazos, espalda y cabeza; en el lugar recibió atención inicial y después fue llevado en ambulancia a un hospital.

Hasta ahora no se ha informado la gravedad de las lesiones; autoridades indicaron que esperarán a que su estado lo permita para conocer su versión de lo ocurrido.

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Cae sospechoso tras intenso operativo de vigilancia

Horas después del ataque, la policía confirmó la detención de un hombre presuntamente vinculado con los hechos; sin embargo, no se ha revelado su identidad ni mayores detalles.

Las primeras líneas de investigación apuntan a un posible conflicto previo entre la víctima y el agresor; autoridades descartaron que se trate de un ataque al azar.

La zona donde ocurrió el ataque fue acordonada para realizar peritajes; las autoridades también hicieron un llamado a testigos para aportar información que permita esclarecer lo ocurrido.

El caso generó una fuerte reacción por la violencia del acto; funcionarios locales calificaron el hecho como grave y fuera de los límites aceptables.