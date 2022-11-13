¿Qué países han implementado el voto electrónico?

El voto electrónico es un medio que permite a los ciudadanos elegir a sus futuros gobernantes a través de las diferentes herramientas tecnológicas. Algunos países han implementado este instrumento desde 1989 debido la practicidad para los votantes.

Implantar el voto electrónico en México es una de las propuestas de la Reforma Electoral de AMLO, que planeta no solo modificar el marco electoral, sino también abaratar el costo de la democracia.

En México, el voto electrónico solo es empleado por las personas que radican en el extranjero.

¿Qué países implementan el voto electrónico?

Bélgica

Uno de los países pionero en implementar el voto electrónico fue Bélgica, comenzando en 1989, utilizando tarjetas de banda magnética, en la que los datos se grababan con la ayuda de una pantalla táctil y un lápiz óptico. Conforme avanzaron los años, estas tarjetas se introducían dentro de las urnas, para computar de manera automáticamente los resultados.

Para 1994, Bélgica estableció el marco legal para el voto electrónico, que fue perfeccionándose año con año hasta su más reciente versión en 2019, donde los puestos de votación cuentan con una papeleta encriptada, que puede corroborar vía software los algoritmos del sistema de votación y así no violar la confidencialidad del voto.



Estados Unidos

Posteriormente, Estados Unidos presentó la primera máquina de votación denominada "Myers Automatic Booth", en la que los ciudadanos podían elegir a su candidato activando una palanca, misma que fue implementada en 1930 y casi 30 años después eran empleadas por la mitad de la población.

Desde 1980, en Estados Unidos han existido cuatro tipos de sistemas de votación electrónica:



Máquinas de palanca Tarjetas perforadas Papeletas de votación con o sin sistemas de escaneo óptico Máquinas de grabación electrónica directa o DRE, que tal y como su nombre lo indica graban los votos por medio de una papeleta de votación en forma de pantalla.

Brasil

El país de América del Sur fue otro de los primeros en unirse a la implementación del voto electrónico con la Ley Electoral de 1995, mismo que para las elecciones del año 2000 fue empleado de manera total por sus ciudadanos.

En 2018, Brasil eliminó completamente el voto impreso en las elecciones generales que se celebraron en octubre.



Venezuela

Entre 1998 y 2003, Venezuela ya utilizaba el voto electrónico, a través del escaneo óptico de votos, para intentar frenar el fraude y desde 2012, se alcanzó la automatización completa del proceso en las elecciones nacionales.

Otros países que también implementan el voto electrónico, son:

