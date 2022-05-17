Pambazo, entre los mejores sándwiches del mundo según ranking

El pambazo, un antojito mexicano tradicional, fue seleccionado para estar dentro del ranking mundial de "los 23 mejores sándwiches del mundo".

De acuerdo con la cadena CNN, el pambazo es considerado dentro de los 23 mejores sándwiches alrededor del mundo.

El proceso para seleccionar a los mejores del ranking consistía en clasificar como "sándwiches" al bocadillo que estuviera elaborado por algún tipo de pan, que estuviera relleno de otro alimento y que cure el antojo.

El pambazo mexicano, según el ranking, es un antojito mexicano callejero inspirado en la forma de un volcán, que se degusta en Puebla y Veracruz.

El que se eligió para estar dentro del ranking de los mejores sándwiches es el que se tiñe con la salsa de chile guajillo, con ligero picor y como relleno tiene papas y chorizo, acompañados de lechuga y crema.

Otros de los sándwiches que se contemplaron en el ranking fueron el tramezzino, de Italia, el Shawarma, de Medio Oriente; el Bánh mí, de Vietnam.

¿Cuál es el origen del pambazo?

Según información de la Secretaría de Turismo, el pambazo tiene su origen en Veracruz, donde la leyenda cuenta que el antojito se creó en honor a la la Emperatriz Carlota e inspirado en el Pico de Orizaba.

Qué llevan el pambazo según la región de México

De acuerdo con Larousse Cocina, el pambazo es un pan ovalado que tiene un relleno especial dependiendo de la región en donde se prepare. Por ejemplo, el pan con el que se prepara puede tener grietas en la parte superior, de color marrón claro, como una de las recetas más antiguas del pan español. Aunque también el pan con el que se prepara el pambazo puede ser en forma de media luna, espolvoreado con harina.

Por ejemplo, en Veracruz por lo regular el relleno del pambazo son frijol, mayonesa, jamón, pollo deshebrado, chorizo, lechuga, cebolla y chile chipotle adobado. Y es un antojito muy típico en las fiestas infantiles, reuniones o tardeadas.

En el Distrito Federal (DF), los pambazos se venden en puestos callejeros con la salsa de chile guajillo y el relleno de chorizo con papas, pero también puede ser de frijoles, acompañados de lechuga y queso rayadas, además de crema, este antojito se suele cocinar en un comal con manteca de cerdo.

En Durango, por ejemplo, son famosos los pambazos de pan negro, por lo general rellenos de carne de cerdo o chorizo. En Querétaro, los pambazos se conocen como guajolotes.