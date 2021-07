PAN acusa fraude en SLP y buscan anular elección a gobernador

Ciudad de México. A un mes de los comicios del 6 junio, excandidato de la coalición “Si Por San Luis”, el panista Octavio Pedroza, acusó que hubo fraude en la elección a la gubernatura potosina y advirtió que recurrirán a todas las instancias electorales para anular el triunfo de Ricardo Gallardo del Partido Verde y convocar a elecciones extraordinarias ante lo que llamó graves irregularidades.

Desde la sede nacional del PAN, arropado por la dirigencia de su partido, se dijo confiado en que a más tardar el próximo 22 de julio la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral resuelva que el hoy candidato electo y el Partido Verde, aliado con el PT, rebasaron el tope de campaña autorizado y así lo ratifique en su sesión posterior el Consejo General de INE.

En conferencia de prensa, Octavio Pedroza, detalló que la queja presentada la semana pasada ante el árbitro electoral tiene sustento y pruebas para anular la elección, pues, el tope de gastos se rebasó en 24 por ciento, equivalente a más 7 millones de pesos, se vulneró la cadena de custodia de las actas y la veda electoral con el uso de influencers, entre otras cosas.

Adelantó que incluso llegara al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para hacer valer para defender el voto en San Luis Potosí.

“En el caso específico de la coalición “Sí por San Luis” no vamos a bajar los brazos. La vulneración a lo que ocurrió el 6 de junio no fue en agravio de una persona y de un candidato en particular. Son los ciudadanos potosinos los que ha sido lastimados por un proceso manchado… vamos a agotar todas las vías jurídicas y legales para conseguir que esta elección sea nulificada y se reponga en una elección extraordinaria… No se merece la gente de San Luis Potosí un fraude electoral y mucho menos un gobernador como es Gallardo”, acusó el ex abanderado panista.