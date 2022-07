Senador del PAN propone “cacería” de feminicidas

Ante el incremento de los feminicidios y la fuerte ola de violencia en contra de las mujeres que se registra en todo el país, el senador del PAN, Víctor Fuentes, propuso iniciar una cacería en contra de los feminicidas y de todos aquellos que atenten contra las mujeres.

Dijo que las fiscalías de los estados así como la Fiscalía General de la República (FGR) deben cumplir cabalmente con su responsabilidad de perseguir y encerrar a quienes hayan sido denunciados por haber maltratado a una mujer, y más en el caso de un feminicidio pues se trata de un delito grave. Destacó que como en la mayoría de los casos de violencia, la impunidad hace que se incrementen los delitos.

Ante el incremento de #feminicidios y la fuerte ola de violencia contra de las mujeres, el senador de @AccionNacional, Víctor Fuentes, propuso iniciar una "cacería" contra de los feminicidas y quienes atenten contra las mujeres. pic.twitter.com/T4S3KjPEEA — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 29, 2022

“En las fiscalías de los estados, la verdad no hay ningún pretexto para no hacerlo, en el buen sentido de la palabra, de manera inmediata; una cacería de todos los presuntos feminicidas . Les aseguro que si por colonia, por barrio se sabe que alguien le pega a la hija o que en alguna calle hay quien que le pega a la esposa, y si van y lo detienen, les aseguro que la situación empieza a cambiar, pero no detienen a nadie, no hacen nada, la ley está de adorno y el presupuesto no lo utilizan para lo que verdaderamente debe ser que es garantizar la seguridad de la gente, especialmente de las mujeres”.

Senador del PAN propone detención de probables feminicidas

Es importante, destacó el senador del PAN, llevar a cabo labores de prevención y que haya una estricta y eficaz colaboración entre el Gobierno federal, gobiernos de los estados y las alcaldías.

“Lo más importante en cualquier delito y este que es muy grave, es prevenirlo y eso le corresponde al Poder Ejecutivo y no vemos esa labor entre la federación, los estados y los municipios para intercambiar adecuadamente información e ir por ellos”.

El panista dijo que la sociedad está cansada de escuchar los mismos pretextos de siempre de parte de los gobernantes y los encargados de la seguridad quienes reflejan de manera constante incapacidad para desarrollar adecuada y profesionalmente sus tareas. Simplemente no hay consecuencias sobre su mala actuación y pésimos resultados. Mientras las mujeres del país, añadió, siguen en riesgo permanente sin protección alguna, algo a lo que ya se le debe poner un freno en forma contundente y evitar así que haya más pérdida de vidas, y que continúe la incontenible ola de violencia contra ellas.

“Hoy vemos que muchas fiscalías son exhibidas por no haber actuado a tiempo, por haber sido omisas, por no haber actuado adecuadamente, por no haber actuado con la determinación que exigen las circunstancias y no pasa nada, cuando mucho se llega a exhibir o solicitar la renuncia de unos cuantos funcionarios, pero no pasa absolutamente nada, entonces ante estas circunstancias hoy en día las mujeres de nuestro país tristemente están en un estado de indefensión porque el Estado mexicano, el Gobierno federal, los gobiernos de los estados y muchos gobiernos municipales no están a la altura de la seguridad que válidamente demandan”.

Por su parte el senador de Morena, Ricardo Monreal propuso establecer penas ejemplares para quienes ejerzan violencia en contra de las mujeres en todo el territorio nacional. Dijo que el país se encuentra ya en una crisis humanitaria por la fuerte inseguridad, impunidad y crisis de valores que debe ser contrarrestada de manera inmediata.

“Es una crisis humanitaria, que haya recrudecido la violencia contra las mujeres. Es reprobable y debe de haber sanciones ejemplares para los autores de estos homicidios, o autores de lesiones, que dejan daños graves en las personas, fundamentalmente en las mujeres. Todo eso se está revisando porque hay una crisis humanitaria, crisis de valores, abandono, y también impunidad. Eso es lo que genera que se cometan tantos delitos al saberse que no van a ser castigados”.