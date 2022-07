Monreal no participará en selección de consejeros de Morena

El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, anunció que no asistirá este fin de semana a la reunión en la que se llevará a cabo el proceso de selección de consejeras y consejeros que realizará su partido para conformar el Congreso Nacional morenista.

En entrevista en el Senado, el senador insistió en que el proceso presenta vicios e irregularidades, pero se mantendrá al margen para evitar que luego sea culpado por algo que no hizo.

En MORENA se elegirán consejeras y consejeros estatales. Sin embargo, hay vicios de origen en el proceso, dado que se ha acudido a la exclusión de fundadores, militantes y simpatizantes. La unidad es la única manera de construir naciones prósperas. pic.twitter.com/zA3ND4Grdt — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) July 29, 2022

“Yo he fijado una posición y me vería muy mal que, si estoy señalando ese tipo de irregularidades, participe. Entonces, no voy a participar para que luego no se me culpe de alguna actividad que no hago, porque están muy ansiosos de que cometa errores. No voy a cometer errores, se los aseguro”, declaró.

En Morena están ansiosos de que cometa errores: Monreal

Poco después, mediante un video en sus redes sociales Monreal reafirmó lo dicho y añadió que el resultado del proceso ya está prefigurado, motivo por el que no asiste a la reunión, además por respeto y solidaridad a los que han sido excluidos y marginados. En los últimos días Ricardo Monreal también ha denunciado ser víctima, junto con algunos fundadores y simpatizantes del movimiento morenista, de la exclusión por parte de la dirigencia de ese partido por su postura y criterio arbitrario e insistió en que hay vicios en el proceso.

“Se elegirán consejeras y consejeros estatales para que, a su vez, elijan dirigentes; sin embargo, hay vicios de origen, dado que se ha acudido a la exclusión de fundadores, de militantes y simpatizantes, sin que haya de por medio un proceso de expulsión o suspensión de derechos, sino simplemente por el criterio arbitrario de las dirigencias”.

Monreal, sin embargo, ha advertido que no se dejará amedrentar por la exclusión de la que es objeto.

“Estoy convencido, firme de que la reconciliación es el único camino que nos queda. Resistiremos. Y, en materia de democracia, ni nos vamos a dejar ni nos vamos a rajar”.

El legislador también ha hecho llamados a la unidad y reconciliación al interior del partido pero no ha recibido respuesta al mismo por parte del dirigente Mario Delgado.