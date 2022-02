Diputados del PAN ofrecen ayuda a víctimas de Línea 12 del Metro CDMX

Legisladores del PAN en la Ciudad de México (CDMX) aseguraron que continuarán apoyando jurídicamente a las víctimas del colapso de la Línea 12 del Metro CDMX, a tres meses de la tragedia.

La bancada del PAN local adviertieron que seguirán exigiéndole al gobierno capitalino que se deje de “hacer tarugos” y lamentan que no hay ningún político en la cárcel por el accidente de la Línea 12 del Metro CDMX.

“A los vecinos de Tláhuac, queremos decirles que cuentan con nosotros, desde el Grupo Parlamentario del PAN, vamos a seguir brindando asesoría jurídica y vamos a seguir exigiéndole al gobierno de la ciudad que se deje de hacer tarugo”, indicó la bancada.

Al cumplirse 9 meses de la tragedia en la #Línea12 del @MetroCDMX, congresistas capitalinos aseguran que seguirán apoyando jurídicamente a las víctimas.

“Hoy lamentablemente cumplimos nueve meses de la tragedia en los Olivos, nueve meses en donde no hay un solo político en la cárcel, donde no hay un solo político inhabilitado, donde la jefa de Gobierno, se ha dedicado a cuidar a Florencia Serranía y creen que la justicia se arregla a billetazos, se están aprovechando de los vecinos y su sufrimiento y su dolor, para aquellos que no tienen una defensa jurídica que les asesore, acepten un acuerdo reparatorio por una cantidad miserable de dinero”.

El congresista del PAN, Federico Döring, lamentó que muchas de las víctimas de la Línea 12 del Metro CDMX no se hubieran acercado al partido para recibir asesoría jurídica ya que dijo los que sí tienen un buen abogado, “los que sí tienen con que defenderse del abuso de Sheimbaum y de Grupo Carso, no han aceptado un acuerdo que denigra, su dolor su sufrimiento, pero sobre todo la memoria de sus familiares”.

Víctimas de Línea 12 de Metro CDMX firman acuerdos

La fiscalía capitalina informó que 80% de las víctimas de la Línea 12 del Metro CDMX firmaron los acuerdos reparatorios.

La fiscal Ernestina Godoy indicó que estos acuertos representan una avance sustantivo para los lesionados y las familias de los fallecidos.

Agregó que la empresa implicada en la Línea 12 ofreció reparar el daño a las víctimas y destacó que las pártes logró una reparación y se evitó un juicio “largo y desgastante”.